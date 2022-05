https://mundo.sputniknews.com/20220505/lukashenko-inspeccion-sorpresa-en-el-ejercito-de-bielorrusia-tiene-que-ver-con-acciones-de-la-otan-1125173010.html

Lukashenko: inspección sorpresa en el Ejército de Bielorrusia tiene que ver con acciones de la OTAN

Lukashenko: inspección sorpresa en el Ejército de Bielorrusia tiene que ver con acciones de la OTAN

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que la inspección sorpresa de las fuerzas de respuesta rápida del Ejército del... 05.05.2022, Sputnik Mundo

El mandatario comentó que en Minsk vieron a Estados Unidos, al Reino Unido y demás países de la OTAN trasladando tropas hacia la frontera de Bielorrusia."Hace unos años eran 3.000 militares, ahora ya son 32.000 y no podemos dejar de reaccionar", apuntó Lukashenko.Refiriéndose a la operación militar especial que lanzó Rusia en Ucrania, dijo que Minsk no tiene necesidad de participar.Putin anunció el 24 de febrero pasado el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

