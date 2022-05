https://mundo.sputniknews.com/20220505/los-gobiernos-de-venezuela-y-de-bolivia-se-preparan-ante-un-nuevo-orden-mundial-1125184598.html

Los Gobiernos de Venezuela y de Bolivia se preparan ante "un nuevo orden mundial"

Los Gobiernos de Venezuela y de Bolivia se preparan ante "un nuevo orden mundial"

El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, de visita en Bolivia se reunió con el vicepresidente, David Choquehuanca, y el ministro de Relaciones Exteriores... 05.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-05T23:18+0000

2022-05-05T23:18+0000

2022-05-05T23:18+0000

américa latina

bolivia

venezuela

rogelio mayta

félix plasencia

relaciones bilaterales

multilateralismo

integración

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1125185167_284:0:2819:1426_1920x0_80_0_0_580a88042da4a88aa3cc427f3f69047f.jpg

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, y el de Venezuela, Félix Plasencia, se reunieron en la ciudad de La Paz para desarrollar una agenda bilateral sobre varias cuestiones. Luego del encuentro dieron una conferencia de prensa conjunta, en la cual repasaron los temas que trataron con la finalidad de afianzar el vínculo entre ambos países, que se consolidó durante las presidencias de Evo Morales (2006-2019) y Hugo Chávez (1999-2013).En la ronda de preguntas y respuestas, Sputnik les consultó qué análisis hicieron sobre el contexto internacional, especialmente en lo referido al conflicto entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos y los países de la Organización de Tratado del Atlántico Norte (OTAN).El canciller Mayta respondió que esta cuestión "rebasa nuestra relación bilateral. Tanto Venezuela como Bolivia ya hemos expresado nuestras posiciones sobre lo que está sucediendo en Ucrania".EEUU se reserva el derecho de admisiónEl pasado 2 de mayo, el subsecretario de Estado de EEUU para el hemisferio occidental, Brian Nichols, informó que Cuba, Nicaragua y Venezuela "no van a recibir invitaciones" para participar de la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California, en junio próximo."Es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos a la democracia. Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas, por lo tanto no espero su presencia", dijo Nichols al canal NTN24.Ante este anuncio, el presidente de Bolivia, Luis Arce, publicó una serie de tuits que repudian esta decisión del Gobierno de Joe Biden, anfitrión de la reunión.En el mismo sentido, Mayta sostuvo que "este tipo de exclusiones afectan al multilateralismo. Hemos construido escenarios como las Naciones Unidas, donde podrían expresarse las voces más contradictorias, en medio de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS (Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas), en ese escenario se discutía y se buscaban soluciones"."En escenarios como ese se han evitado situaciones críticas para el mundo, como una Tercera Guerra Mundial. Entonces, si va a haber Cumbre de las Américas y vamos a hablar del tema migratorio, de resiliencia al cambio climático, de temas que importan a todo el continente, tienen que estar todos los países", agregó el canciller boliviano.Por su parte, Plasencia respaldo el posicionamiento de Arce: "Nuestra América toda es una comunidad diversa, con diferencias, pero la cual no se puede cercar, no se puede escindir, porque es una".Por ello, "parecería anacrónico pensar la posibilidad de celebrar una Cumbre de las Américas donde se excluya la participación de algunos miembros de esta región: Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica".La reuniónLa jornada comenzó con la colocación de una ofrenda floral en el monumento del Libertador Simón Bolívar, situado en la plaza Venezuela de la ciudad de La Paz. De allí, partieron a reunirse en el Ministerio de Relaciones Exteriores, frente a la plaza Murillo.Mayta sostuvo que la visita del canciller venezolano "reafirma el lazo de amistad profundo y cálido entre el pueblo boliviano y el venezolano, entre nuestros Gobiernos, nuestros Estados. Hemos trabajado una agenda que ya veníamos desarrollando anteriormente, que toca diversos temas".Mayta detalló que hablaron sobre el vínculo comercial, temas energéticos, culturales, educativos y migratorios, entre otros.Este viernes 6 de mayo concluye la gira del canciller de Venezuela por el Estado Plurinacional. Por la mañana dará una charla sobre la manera de hacer diplomacia, fundada sobre la búsqueda de la paz, implementada por la República Bolivariana.Por la tarde, se prevé que Plasencia vuele al departamento de Cochabamba (centro) para reunirse con el expresidente Evo Morales.

bolivia

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, venezuela, rogelio mayta, félix plasencia, relaciones bilaterales, multilateralismo, integración, 📝 reportajes