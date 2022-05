https://mundo.sputniknews.com/20220505/la-ue-se-divide-tras-la-propuesta-de-embargar-las-importaciones-de-petroleo-ruso-1125173802.html

La UE se divide tras la propuesta de embargar las importaciones de petróleo ruso

La UE se divide tras la propuesta de embargar las importaciones de petróleo ruso

La Unión Europea analiza un nuevo paquete de sanciones económicas en contra de Rusia, entre las que se incluye suspender las compras de petróleo ruso. 05.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-05T21:05+0000

2022-05-05T21:05+0000

2022-05-05T21:05+0000

internacional

rusia

unión europea

petróleo

sanciones

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/1124212668_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_9b9270310e0633ad7d28c26f4f11d38b.jpg

Este plan presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este martes el 4 de mayo, propone suspender las compras de petróleo ruso ante la exigencia Rusia de establecer las transacciones por gas en rublos y con el compromiso de completar hasta en un 80% las reservas de crudo de la Unión Europea.La medida ha generado un polémico debate entre los miembros de la comunidad europea, al grado que la discusión donde se debatiría el sexto paquete de sanciones contra Rusia se pospuso del 5 al 6 de mayo.¿Quién sí y quién no apoya el embargo?Uno de los primeros países en apoyar el embargo al petróleo ruso fue Alemania, cuyo gobierno respaldó la medida a pesar de todas las complicaciones que esto podría provocar, ya que Rusia exporta cerca del 50% del petróleo que consume Europa.Por su parte, la ministra de Medio Ambiente y Energía de Francia, Barbara Pompilli, también respaldó la medida y consideró que los estados europeos sí pueden establecer medidas para la sustitución de las importaciones petroleras rusas."Algunos países son más dependientes del petróleo ruso que otros, por lo que debemos tratar de encontrar soluciones para que puedan acogerse a esta sanción", acotó Pompilli, a pesar de que distribuidores de combustible franceses han advertido de las posibles consecuencias de este plan.En tanto la ministra de Energía de Austria, Leonore Gewessler, sostuvo que su país está preparado para un embargo petrolero, si los estados de la Unión Europea deciden hacerlo.Otros países que impulsan el nuevo paquete de sanciones contra Rusia son Polonia y Bulgaria, quienes se negaron a pagar el gas ruso en rublos por lo que les fue suspendido el suministro del energético.En contraste, países como Hungría han mostrado su rechazo al embargo, al menos en su forma actual, aludiendo a razones geográficas, de acuerdo con su ministro de Relaciones Exteriores, Peter Szijjarto.El primer ministro de República Checa, Petr Fiala, también rechazó a esta medida y propuso que se posponga la prohibición hasta dos años, ya que hasta el momento no ven garantías de que se tengan las reservas suficientes para sustituir las importaciones rusas.En este mismo tenor se pronunció el ministro de Economía de Eslovaquia, Richard Sulik, quien reconoció que su país no puede adaptarse tan rápido para ya no depender del crudo ruso.¿Qué dice Estados Unidos?A pesar de que desde marzo Estados Unidos prohibió las importaciones de petróleo y gas ruso, la secretaria de Tesoro, Janet Yellen, advirtió que la decisión podría afectar aún más los precios de los energéticos."Tenemos que ver las condiciones, exactamente cómo se concretará esto, porque podría derivar también en un aumento de los precios internacionales", dijo la funcionaria, y añadió: "Claramente tenemos que trabajar con Europa para asegurar que tengan los suministros energéticos necesarios", declaró la funcionaria estadounidense.

https://mundo.sputniknews.com/20220505/los-precios-de-petroleo-siguen-creciendo-ante-preocupaciones-por-el-embargo-del-crudo-ruso-1125159019.html

https://mundo.sputniknews.com/20220505/el-objetivo-de-eeuu-es-empantanar-a-rusia-para-vencer-a-china-1125163956.html

https://mundo.sputniknews.com/20220302/armas-y-petroleo-los-verdaderos-intereses-de-eeuu-en-el-conflicto-en-ucrania-1122494503.html

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

rusia, unión europea, petróleo, sanciones, 💬 opinión y análisis