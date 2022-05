https://mundo.sputniknews.com/20220505/la-ue-recuerda-que-restricciones-de-visado-no-se-aplican-a-ciudadanos-comunes-de-rusia-1125161613.html

La UE recuerda que restricciones de visado no se aplican a ciudadanos comunes de Rusia

La UE recuerda que restricciones de visado no se aplican a ciudadanos comunes de Rusia

BRUSELAS (Sputnik) — La Comisión Europea señaló que las restricciones de visados impuestas a Rusia van dirigidas contra grupos específicos asociados con el... 05.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-05T15:18+0000

2022-05-05T15:18+0000

2022-05-05T15:18+0000

internacional

rusia

visados

europa

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108570/44/1085704424_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_426aebf8bb8b1628bc777d94d954954e.jpg

La Comisión publicó este 5 de mayo recomendaciones para los servicios consulares de los países de la Unión Europea (UE) sobre la suspensión parcial del acuerdo de facilitación de visados con Rusia.La Unión Europea suspendió parcialmente el acuerdo con Rusia el 28 de febrero.En particular, se suprimió el procedimiento simplificado de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, empresarios y representantes de organizaciones empresariales, miembros de las delegaciones oficiales rusas, representantes de las autoridades federales y locales y de parlamentos, así como para tribunales constitucionales y supremos."Estos grupos ya no tienen acceso privilegiado a la Unión Europea", señalan las recomendaciones.En particular, se cancela la posibilidad de ingresar a la Unión proporcionando solo un documento que indique el propósito del viaje. A los consulados también se les recomienda que cobren una tarifa de procesamiento de visa estándar de 80 euros.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, visados, europa, ue