"El objetivo de EEUU es empantanar a Rusia para vencer a China"

Desde hace muchos años, la intención de Washington es que Moscú y Pekín sostengan una rivalidad constante para debilitar sus hegemonías. Con el actual... 05.05.2022, Sputnik Mundo

Aunque en apariencia China ha adoptado una postura neutral en torno a las tensiones que se viven en Europa del Este, la realidad es que la relación entre rusos y chinos se mantiene más fuerte que nunca. Dos gasoductos de gran calado prueban lo anterior: Fuerza de Siberia 1 y Fuerza de Siberia 2. Con ambos, la República Popular de China pretende abastecer a toda su población con gas ruso. No le importa que desde 2014 la Unión Europea (UE) y Estados Unidos impongan sanciones económicas al Gobierno de Vladímir Putin. La alianza entre ambas potencias va más allá del conflicto en Ucrania y el país asiático no piensa sumarse a las sanciones en contra de Moscú. El conflicto actual en Ucrania no hizo cambiar a Xi Jinping de postura. De hecho, su apoyo aumentó con la decisión de extender el gasoducto Fuerza de Siberia 2 a través del proyecto Soyuz Vostok, que conectará a Rusia con China a través de Mongolia en un tramo de casi 963 kilómetros. Se prevé que, con esta conexión, sean suministrados cerca de 50.000 millones de metros cúbicos de gas cada año. Esta cercanía comercial, económica y política entre Moscú y Pekín ha provocado que Estados Unidos, una vez más, tenga temor de perder su poder como potencia hegemónica, advierte Christian Nader, historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) de México.El matrimonio no deseado en OccidenteDesde la muerte de Iósif Stalin el 5 de marzo de 1963, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) entró en un conflicto con la República Popular de China por sus visiones diferentes sobre el comunismo y la ideología marxista-leninista. Pekín argumentaba que, tras el fallecimiento de Stalin, la URSS había traicionado las ideas comunistas originales de formar un bloque propio, alejado del capitalismo. Los chinos nunca vieron con buenos ojos el acercamiento del bloque soviético a Occidente. Por ello, se inició lo que se conoce como la Ruptura sino-soviética, un evento que fue aprovechado por Estados Unidos para fragmentar al comunismo internacional y, de esta manera, romper con su expansionismo y su hegemonía. Sin embargo, con la disolución de la URSS y la entrada en vigor de la perestroika, comenzó un acercamiento gradual entre ambos países, que comparten la mitad del territorio mundial, una situación que comenzó a preocupar a los Gobiernos estadounidenses. La Administración de Barack Obama, por ejemplo, intentó ganarse la amistad de Pekín. Luego, durante el periodo de Donald Trump, cambió la política e intentaron acercarse a Moscú. "Por eso [los estadounidenses] orquestaron esta idiotez del Russia Gate, que prácticamente no existió, pero el objetivo era tratar de forjar una amistad entre Moscú y Washington y separarlos de la República Popular China", dice Nader.

