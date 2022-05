https://mundo.sputniknews.com/20220505/el-madrid-la-mistica-las-noches-magicas-la-champions-1125160895.html

El Madrid, la mística, las noches mágicas, la Champions

MOSCÚ (Sputnik) — Cuando te digan que hay un equipo que tiene orgullo y ganas siempre, ese es el Real Madrid, y cuando creas que lo has visto todo tienes que... 05.05.2022, Sputnik Mundo

Los seguidores del fútbol hemos escuchado muchas veces aquello de "las noches mágicas de la Champions" y también eso que nos decía Luis Omar Tapia de: "90 minutos del deporte más hermoso del mundo", pero lo del Madrid en esta edición de la máxima competición de clubes no tiene paragón. Nadie en la historia ha logrado remontar tres eliminatorias. No hay palabras para describir lo conseguido por los "blancos".Todo el mundo pensaba que era posible —visto lo que había sucedido con el Paris Saint-Germain y el Chelsea en octavos y cuartos de final, respectivamente— remontar el gol de diferencia de la ida (4-3) de estas semifinales ante el Manchester City. Pero nadie estaba preparado para lo que se vivió en esta nueva noche mágica del Santiago Bernabéu.Por mucho que lo intentaban los discípulos de Carlo Ancelotti, no lograban meter el gol que los mantuviera con vida en la eliminatoria, un tanto que forzara la prórroga. Y para mayor desgracia una serie de infortunios facilitó la llegada del mediocampista portugués Bernardo Silva, que con campo por delante corrió y dio un pase medido al franco-argelino Riyad Mahrez, que puso el 0-1 en el marcador y casi sentenciaba el duelo, pues ya eran dos los goles de diferencia.Nunca está muertoPero nunca se puede dar por muerto a este Madrid y menos este año y en esta Champions. Y como en ocasiones anteriores el equipo lo volvió a hacer. Con el mismo protagonista que contra el Chelsea, el joven brasileño Rodrygo Goes, quien en el minuto 90 se adelantó al portero del City, igualó el marcador, puso de pie a todo el estadio y les metió el miedo en el cuerpo a los rivales.El 'menino' suramericano se convirtió en el mejor del mundo por unos minutos, pues en la siguiente jugada conecto un centro desde la derecha y con la cabeza igualó el tanteador y por si fuera poco antes del pitido final casi marca el tercero.Ya estaba servida la mesa para otra noche inolvidable y es que este Madrid se ha convertido en el terror de los clubes Estado, de los millonarios dispuestos a todo por tal de ganar la tan preciada Copa, esa de las que se pueden ver 13 en las vitrinas del Bernabéu.Lo volvió a hacer el equipo, salió a relucir la casta de los campeones, el no rendirse nunca y en el descuento un penal sobre Karim Benzema, cobrado por el propio atacante francés, que ya suma 10 goles en estas eliminatorias y 15 en la presente edición de la Champions.Nada más pasó en el marcador y de esta forma el Real Madrid vuelve a una final de la Liga de Campeones, cuatro años después de cerrar su época gloriosa y ante el mismo rival de la final de KievDe nuevo el LiverpoolPara muchos no es sorpresa que el Liverpool esté de nuevo en la final de la competición de clubes más importantes del mundo, la tercera en cinco años. Los pupilos de Jürgen Klopp sacaron a relucir su excelente juego para reponerse del 0-2 de los primeros 45 minutos en La Cerámica y con los tantos del brasileño Fabinho, el colombiano Luis Díaz y el senegalés Sadio Mané, destrozaron las esperanzas del Villarreal. El conjunto inglés combina intensidad y buen fútbol en una de las plantillas más completas que se pueden apreciar a nivel global.Tras su irrupción en la final de Kiev en 2018, en la que cayeron 1-3 ante el Real Madrid, 'The Reds' volvió al año siguiente y esta vez si no dejo dudas y se impuso por 2-0 al Tottenham en el Estadio da Luz de Lisboa.Lo cierto es que será un reencuentro muy apasionante, un Liverpool muy fuerte se medirá a un Madrid que no es el de 2018 pero que este año ha logrado lo inimaginable. Todo está servido para ver qué nos depara esa final del 28 de mayo en el Stade de France, en París.

