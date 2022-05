https://mundo.sputniknews.com/20220505/el-gobierno-de-buenos-aires-entierra-licitacion-para-una-nueva-linea-del-subte-1125187378.html

El Gobierno de Buenos Aires 'entierra' licitación para una nueva línea del Subte

El Gobierno de Buenos Aires 'entierra' licitación para una nueva línea del Subte

Tras casi tres años de estudios y 14 postergaciones, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dio de baja la licitación de los estudios de la... 05.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-05T23:44+0000

2022-05-05T23:44+0000

2022-05-05T23:44+0000

américa latina

subterráneo

argentina

buenos aires

ciudad autónoma de buenos aires

metro

tren

horacio rodríguez larreta

propuesta republicana (pro)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1125186907_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_8915997d0330aca2ce54d1d85d9d4be8.jpg

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presidida por Horacio Rodríguez Larreta de Propuesta Republicana (PRO), y el director de la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Mauro Alabuenas, decidieron dejar sin efecto la licitación para la etapa de estudios de la esperada línea F del Subte, prometida desde la década de 1960.El Subte de Buenos Aires, inaugurado en 1913, fue el primer tren metropolitano de América Latina y del hemisferio sur. Está compuesto de seis líneas ―A, B, C, D, E y H―, con una extensión total de 62,8 km.En julio de 2019 el Gobierno de la Ciudad prometió la extensión de la red del subterráneo porteño, sin embargo, tras 14 cancelaciones y reprogramaciones, se dio de baja la licitación de los estudios de la anhelada línea F, diseñada para recorrer de sur a norte, la distancia comprendida entre los barrios de Barracas (sur) y Palermo (centro norte).SBASE aclaró a medios locales que decisión de declarar desierta la licitación de proyectos para la futura línea obedece a los altos costos asociados a su proyección y a la necesidad de la empresa de formular los mismos con personal propio y no externo.La consultoría externa para la nueva línea del subte porteño habría costado entre ocho y 10 millones de dólares, mientras que según la empresa, se podrían desarrollar los mismos estudios de factibilidad y proyección de la obra "con recursos humanos propios" a razón de uno a tres millones de dólares, "generando un ahorro de entre seis y siete millones".El Gobierno de Rodríguez Larreta ya habría anunciado antes de la pandemia que no tenía proyectado iniciar obras asociadas al subte durante su mandato, razón por la que el proyecto habría quedado descartado.En la actualidad, y por primera vez en medio siglo, el Subte de Buenos Aires no tiene previsto ningún tipo de obra en curso para la red.

https://mundo.sputniknews.com/20220428/buenos-aires-acoge-ateneo-ruso-argentino-para-explorar-inversiones-en-hidrocarburos-1124961113.html

argentina

buenos aires

ciudad autónoma de buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

subterráneo, argentina, buenos aires, ciudad autónoma de buenos aires, metro, tren, horacio rodríguez larreta, propuesta republicana (pro)