El actor mexicano Héctor Suárez Gomís agrede física y verbalmente a 'youtuber' | Video

El comunicador y 'youtuber' Vicente Serrano denunció que el actor Héctor Suárez Gomís lo atacó física y verbalmente luego de que ambos coincidieran en un... 05.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

redes sociales

📹 videoclub

Fue mediante su cuenta de Twitter que Serrano hizo la denuncia pública sobre los hechos que ocurrieron la tarde de este 4 de mayo en Plaza Artz, al sur de la capital mexicana. En un video publicado por el agredido, se observa y se escucha al actor aceptar que rompió los lentes del comunicador, quien arrobo en su posteo a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. "¿No me dijiste que me ibas a romper la madre? Me rompiste los lentes, Héctor", dice el comunicador. "¿Me rompiste los lentes porque se te dio tu pinche gana?", cuestiona Serrano al actor, quien responde "como a ti te da la pinche gana meterte conmigo en las redes". Tras la denuncia del 'youtuber', el actor aseveró que el comunicador asumió un papel de víctima. El actor Héctor Suárez Gomís es conocido por ser una figura que en repetidas ocasiones ha dejado en claro si oposición al Gobierno de López Obrador, un posicionamiento que deja ver abiertamente en sus redes sociales.

