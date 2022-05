https://mundo.sputniknews.com/20220505/diputados-de-argentina-aprueba-proyecto-que-protege-contra-vih-hepatitis-y-tuberculosis-1125177988.html

Diputados de Argentina aprueba proyecto que protege contra VIH, hepatitis y tuberculosis

"Resulta afirmativo", anunció el presidente de la cámara baja, Sergio Massa, durante la sesión especial convocada por ese pleno.La presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein, destacó que la iniciativa aprobada reemplaza la Ley Nacional de Sida, "que fue muy importante allá por 1990, pero que 30 años después es necesario modificar".Entre las más de 37 millones en todo el mundo con VIH, 140.000 personas viven en Argentina, sostuvo la diputada.Cada año, 4.500 personas contraen esta infección, añadió durante la sesión.El proyecto de ley estipula el acceso universal y gratuito al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual.La diputada del Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, señaló que en el país hay 500.000 personas que tienen hepatitis B o C, además de las 140.000 que viven con VIH.Para el diputado opositor Alejandro Cacace, "lo que le falta a la ley es la obligación de proveer la cobertura de prevención a las obras sociales, prepagas y entidades del sistema de salud"."La cobertura es indispensable porque con prevención se puede evitar el contagio e infección", planteó el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR).De convertirse en ley, la propuesta constituirá un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación para visibilizar y denunciar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.El texto establece además la creación de un régimen de jubilación especial para quienes tengan VIH o hepatitis B o C, de manera que una persona a la que le haya sido diagnosticado el virus o la enfermedad y tenga 20 años de aportes puede jubilarse a partir de los 50 años.La iniciativa también contempla una pensión no contributiva de carácter vitalicio para los que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.El proyecto, que ingresó al Congreso en 2016, debe pasar al Senado para su sanción definitiva.

argentina

