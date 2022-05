https://mundo.sputniknews.com/20220505/dieta-faja-y-un-equipo-asi-entro-kim-kardashian-en-el-vestido-de-marilyn-monroe--video--1125179918.html

Dieta, faja y un equipo: así entró Kim Kardashian en el vestido de Marilyn Monroe | Video

La socialité e influencer Kim Kardashian ha dado nuevamente de qué hablar por lucir en el Met Gala el vestido que Marilyn Monroe usó en 1962 cuando cantó para... 05.05.2022, Sputnik Mundo

Si bien el vestido es histórico al causar gran furor por ser traslúcido y tener más de 6.000 cristales, lo que está causando polémica es cómo Kim Kardashian pudo lucirlo al tener un cuerpo diferente al de la estrella de cine. Para poder lucir el vestido, la influencer reveló que bajó siete kilogramos en tan solo tres semanas para que el icónico atuendo le quedara. "Me ponía un traje de sauna dos veces al día, corría en la cinta, me quité por completo el azúcar y los carbohidratos y solo comía verduras y proteínas sanas", indicó. Aunque Kardashian sí se puso el vestido para caminar en la alfombra roja, lo cierto es que el resto de la noche usó una réplica dada la fragilidad del vestido que se incluso se mantiene en una bóveda a cierta temperatura. En redes sociales se reveló cómo es que Kim pudo ponerse el famoso vestido: además de la estricta dieta de semanas, la socialité uso una faja desde a cintura hasta por debajo de las rodillas y estuvo asistida por un equipo que colocó el vestido con guantes. Las redes sociales se dividieron en opiniones, pues mientras algunos criticaron al museo Ripley's Believe It Or Not de prestarle el vestido a la empresaria, mientras que otros se dijeron consternados sobre la salud y el esfuerzo físico que hizo para poder lucir el atuendo.

