Árbitros con la camiseta de Boca: el 'regalo' de la polémica en la Copa Libertadores | Video

El club boliviano Always Ready denunció que dirigentes de Boca Juniors le regalaron camisetas del club a cada uno de los árbitros del encuentro que los... 05.05.2022, Sputnik Mundo

La Copa Conmebol Libertadores, el torneo de clubes más importante en el fútbol sudamericano, es conocida por su tradición de picardías, polémicas y situaciones que rayan con el reglamento. Y la edición 2022 parece no ser la excepción: prueba de ello es la controversia generada por un supuesto regalo que el club argentino Boca Juniors le hizo a los árbitros antes de jugar un partido en La Paz, capital de Bolivia.Dentro de la cancha, el partido no tuvo mayores complicaciones. El histórico club de Buenos Aires se llevó un triunfo vital ante el Always Ready de Bolivia en el estadio Hernando Siles de la ciudad boliviana, una sede siempre difícil para los equipos que no están acostumbrados a jugar en la altura.La polémica, sin embargo, estuvo en los vestuarios. Luego del encuentro, el presidente de Always Ready, Andrés Costa, denunció una situación irregular que la Policía detectó en el vestuario del equipo de árbitros, encabezado por el peruano Kevin Ortega.Según contó el dirigente al canal argentino TyC Sports, personal del estadio comunicó que dirigentes de Boca Juniors ingresaron al camarín de los árbitros y dejaron bolsas con obsequios para la cuarteta arbitral antes de iniciado el partido.Costa explicó que al conocer esta denuncia, dio parte a los veedores de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que decidieron hacer una inspección del vestuario junto a efectivos policiales y registrar el procedimiento en video. Al ingresar comprobaron que "obsequios" a los árbitros que contenían camisetas oficiales de Boca.El dirigente informó que los regalos fueron incautados por la Policía boliviana para realizar pericias que confirmen si hay "huellas dactilares" que permitan identificar quién entregó los regalos a los árbitros. Costa evitó decir si algún dirigente de Boca fue visto ingresando al vestuario de los árbitros, aunque otro dirigente del club, Oscar Barrenechea, identificó públicamente al exfutbolista Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca, como quien entregó los presentes.Lejos de negar la acusación, desde Boca Juniors admitieron haber entregado regalos a los jueces y explicaron que se trata de una práctica habitual de la actual directiva del equipo argentino. Jorge Bermúdez, también exfutbolista y actual directivo de Boca, dijo a medios argentinos que "en cada partido tenemos la cortesía y delicadeza de regalar un presente al cuerpo arbitral, en todos los partidos que estamos, hay testigos"."Me da risa la situación", ironizó Bermúdez, bromeando con que el regalo no evita errores arbitrales que perjudiquen al equipo de Buenos Aires.Del otro lado, el presidente de Always Ready remarcó que la intención del club boliviano "no es perjudicar a Boca" y que por eso no denunciará a los dirigentes argentinos o reclamará ante la Conmebol los puntos del partido, ganado por Boca por 1 a 0 con un gol producto de un penal catalogado como "insólito" por los periodistas deportivos que cubrieron el evento.La victoria en ese encuentro era impostergable para los argentinos, que estaban últimos en el grupo que comparte con los bolivianos, los colombianos de Deportivo Cali y los brasileños del Corinthians.El presidente del club boliviano aclaró, de todos modos, que sí iniciarán una "querella" contra los árbitros por haber recibido los regalos, algo prohibido por el reglamento de Conmebol.

