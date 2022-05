https://mundo.sputniknews.com/20220504/rusia-duda-que-la-situacion-en-la-peninsula-de-corea-se-desestabilice-pese-a-lanzamientos-1125105045.html

Rusia duda que la situación en la península de Corea se desestabilice pese a lanzamientos

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia duda que la situación en la península de Corea deje de ser estable pese al aumento de los lanzamientos por parte de Pyongyang, declaró... 04.05.2022, Sputnik Mundo

Al responder a una pregunta sobre la posibilidad de que en la región surjan enfrentamientos imprevistos, Ilichov precisó que no le gustaría ser testigo de eventos semejantes, y él no considera "que eso sea posible ahora"."Los estadounidenses intentaron adoptar una nueva resolución, después del lanzamiento de lo que creen que fue un misil balístico intercontinental. China y nosotros dijimos claramente que ahora ya pasó el momento de la presión de sanciones. Ahora hay que dar algunos pasos de avance", destacó el diplomático.Ilichov llamó la atención a que Corea del Norte, a quien acusan de "mejorar constantemente sus armas", desde 2018 no había hecho ninguna prueba de armas nucleares.Corea del Norte lanzó hoy un proyectil desconocido hacia el mar de Japón, según informó el Estado Mayor Conjunto surcoreano. Es posible que se trate de un misil balístico intercontinental.Es la 14 prueba de armas de Corea del Norte desde el inicio de 2022.El último lanzamiento de Pyongyang se realizó el 16 de abril, probando el nuevo sistema de arma guiada táctica a fin de aumentar la eficacia de las armas nucleares tácticas norcoreanas.

