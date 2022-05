https://mundo.sputniknews.com/20220504/rusia-acusa-a-occidente-de-desviar-la-atencion-del-problema-de-neonazismo-en-ucrania-1125106588.html

Rusia acusa a Occidente de desviar la atención del problema de neonazismo en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Occidente hace todo lo posible para desviar la atención de la existencia de fuerzas neonazis en Ucrania, declaró la portavoz de la... 04.05.2022

internacional

maría zajárova

rusia

europa

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

📰 neonazismo en ucrania

La portavoz destacó que Rusia intentó en más de una ocasión centrar la atención de la comunidad internacional en la existencia de los neonazis en Ucrania, y recordó la última declaración sobre el tema del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, hecha el 1 de mayo.Zajárova señaló que Moscú trató de "explicar, apelar a algún tipo de empatía, simpatía y comprensión del problema", sin embargo, estos esfuerzos fueron en vano.El 1 de mayo, Lavrov, en una entrevista con la compañía televisiva italiana Mediaset, criticó las afirmaciones de que en Ucrania no hay problemas relacionados con el nazismo dado que el presidente de ese país, Volodímir Zelenski, es de origen judío.Lavrov, citado por la página web de la Cancillería rusa, destacó que pertenecer a los judíos "no significa absolutamente nada, los sabios judíos dicen que los antisemitas más ardientes por lo general son los propios judíos".Además, el canciller calificó de significativa la cantidad de neonazis que luchan en grupos como el batallón Azov en Ucrania.El 2 de mayo, el Ministerio de Exteriores de Israel convocó al embajador ruso en Tel Aviv, Anatoli Víktorov, para que explicara las declaraciones de Lavrov.El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, calificó los comentarios de su homólogo ruso como "imperdonables e indignantes, y un terrible error histórico", y agregó que "los judíos no se suicidaron en el Holocausto" ni se les puede culpar de antisemitismo.

2022

