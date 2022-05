https://mundo.sputniknews.com/20220504/mexico-sostiene-su-oposicion-a-sanciones-contra-rusia-1125117212.html

México sostiene su oposición a sanciones contra Rusia

México sostiene su oposición a sanciones contra Rusia

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México sostiene su oposición a las sanciones económicas impuestas por EEUU y países europeos contra Rusia, y llama... 04.05.2022, Sputnik Mundo

López Obrador indicó que en ese conflicto internacional faltó más diálogo político para evitar la confrontación."Sentimos que en el conflicto Rusia-Ucrania faltó el diálogo, faltó más política, la política entre otras cosas se inventó para evitar la guerra, se debió insistir más en el diálogo", prosiguió.El gobernante reafirmó su exhortación a buscar los medios para dialogar y llegar a un acuerdo, que no se hizo antes."Nunca es tarde, es la mejor salida, porque sí afecta a todo el mundo, no queremos la guerra, sobre todo porque padecen, sufren, inocentes, y hay que buscar la forma de que se llegue a un diálogo", subrayó.Al mismo tiempo defendió los principios de la política exterior establecidos en la Carta Magna del país latinoamericano.México busca evitar inclinarse a favor de una postura o de otra, para no perder autoridad en el caso de que se solicite su participación en busca de una solución."No podríamos, si se solicitara, participar en la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, de que haya una conciliación, procuramos ayudar a que se dialogue y se busque la paz", puntualizóFinalmente, reafirmó la condena que México ha emitido desde el asiento no permanente de América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

