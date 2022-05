https://mundo.sputniknews.com/20220504/las-asignaturas-pendientes-del-gobierno-dominicano-en-sus-primeros-21-meses-1125140797.html

Las asignaturas pendientes del gobierno dominicano en sus primeros 21 meses

Durante las últimas semanas, la respuesta social ante tal situación se expresó en par de movimientos de protesta de mediana envergadura.En el tema de la seguridad ciudadana, el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM, centro) también recibe desaprobación, en particular tras la reciente muerte de tres ciudadanos recluidos en establecimientos de la Policía Nacional.En su defensa, Abinader alega que aún no lleva dos años en el Palacio Nacional (los cumplirá el 16 de agosto) y en ese tiempo debió enfrentar la pandemia de COVID-19 como prioridad.Seguridad ciudadana, nota pendiente"La seguridad ciudadana es una promesa incumplida por Abinader, un presidente que continúa en campaña", dijo a la Agencia Sputnik la jurista Dora Eusebio Gautreau, académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.A su juicio, Abinader es un mandatario que ha llegado al Gobierno para servirse a él mismo, un empresario, un "oligarca", y también a su clase.Expuso que la Procuraduría General de la República se ha centrado en la persecución de los casos de corrupción del Gobierno anterior (Danilo Medina, 2012-2020), pero sin actuar con la misma intensidad ante los hechos de esa índole ocurridos durante la actual administración.La investigadora docente en el área del derecho consideró que cuando se trata de casos de corrupción relacionados con el Gobierno de Medina se ha montado un verdadero circo."Podemos hablar sin ruborizarnos de la judicialización de la política o de la politización de la justicia, una persecución basada fundamental en cuestiones de tipo político", enfatizó la jurista."Abinader se comprometió con un sector de las feministas dominicanas que confiaron en él en aprobar las tres causales que condicionar el aborto cuando la madre se encuentra en peligro para su vida, cuando la criatura no presenta condiciones para la vida o cuando el embarazo ha sido producto de una violación", recordó la también dirigente del movimiento político Redes.Sin embargo, en una propuesta de Código Penal donde se suponía debían estar incluidas las tres causales, han sido rechazadas por el Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Senado) integrado por una mayoría del partido de gobierno, de manera que el presidente Abinader violó su compromiso con ese sector y ni siquiera les explicó las razones, expuso la dirigente de la Coordinación Feministas de Izquierda.CacerolazoEl 30 de marzo sonaron las ollas en Dominicana como respuesta a la convocatoria de la Coalición por la Seguridad Social Digna, opuesta al manejo que hacen del tema las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP, privadas) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS)."Se ha ido construyendo desde el año pasado una plataforma que se llama Coalición por la Seguridad Social Digna, en la cual confluyen la Asociación Dominicana de Profesores, el Colegio Médico Dominicano, organizaciones de enfermeras y de trabajadores de la construcción, de la caña de azúcar, profesores y empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un conjunto grande de organizaciones y también de ciudadanos que se incorporan a título personal", explicó a la Agencia Sputnik el profesor universitario Matías Bosch, uno de los dirigentes del espacio de concertación.Desde la plataforma alientan un proceso de debate popular luego que el Congreso Nacional (Legislativo) se asignó la tarea del estudio y revisión para una "modificación integral" de la Ley 87, de 2001, creadora del sistema dominicano de seguridad social.Tal mecanismo fue creado en los albores del presente siglo bajo las reglas de juego impuestas por la fórmula del Banco Mundial y otros organismos financieros de la hegemonía (capitalista), para lo cual tomaron las recetas de Chile y Colombia, en lo fundamental.Huelga en El CibaoEl 25 de abril, las 14 provincias de la macro región de El Cibao (norte) respondieron en alguna medida al paro de 24 horas convocado por la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares."La protesta es una reacción ante la indolencia del gobierno del presidente Luis Abinader frente a los principales problemas que afectan al país", resumió en esa ocasión el vocero de las organizaciones, Osvaldo Brito.Los principales reclamos apuntaban a la rebaja del precio de los combustibles y de la canasta familiar, así como al aumento del salario mínimo.El acalde la Santiago de los Caballeros, segunda ciudad más importante del país, Abel Martínez, llamó al mandatario a dialogar con los organizadores del paro, al considerar justos sus reclamos, aunque matizó que el movimiento pro reivindicaciones no era lo más saludable en un momento cuando sobre la población coincide el impacto de dos crisis.Martínez se refería a la situación económica agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también a la que consideró provocada por el mal manejo de la política y de los planes gubernamentales.

