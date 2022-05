https://mundo.sputniknews.com/20220504/lady-fgr-supuesta-funcionaria-de-la-fiscalia-mexicana-amenaza-a-repartidor-tras-un-choque-1125120043.html

Lady FGR: supuesta funcionaria de la fiscalía mexicana amenaza a repartidor tras un choque

En el video difundido en TikTok por el propio repartidor agredido se observa a la mujer portando un uniforme de la fiscalía mexicana, aunque nunca se identifica. Tampoco se aclara el lugar o fecha en que fue grabado el material.La mujer le reclama al repartidor los supuestos daños que el provocó a su carro a lo que el joven responde que fue ella quién chocó contra su triciclo."No me obligues a traer a más gente, no me obligues, amigo, no me obligues. Mira, aquí adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo", declara Lady FGR.El joven insiste en que fue ella quien lo chocó y resalta el hecho de que el auto que conducía no tenía placas, por lo que no se puede reconocer al dueño del vehículo.Hasta el momento la FGR no se ha pronunciado por el material ni ha confirmado o rechazado que la mujer forme parte de su personal.

