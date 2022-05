https://mundo.sputniknews.com/20220504/la-unca-considera-inexplicable-la-negativa-de-visas-a-corresponsales-de-prensa-latina-en-la-onu-1125123323.html

La UNCA considera inexplicable la negativa de visas a corresponsales de Prensa Latina en la ONU

La UNCA considera inexplicable la negativa de visas a corresponsales de Prensa Latina en la ONU

MOSCÚ (Sputnik) — Los corresponsales de Prensa Latina acreditados en la ONU siguen sin recibir visas para volar a Nueva York, una situación que la Asociación... 04.05.2022

américa latina

prensa

onu

visados

Según un despacho de la propia agencia, fechado en La Habana, "la presidenta de la UNCA, Valeria Robecco, expresó por vía electrónica que le sorprende la 'inexplicable demora' en otorgar el visado a los actuales corresponsales, quienes llevan más de dos años de espera sin recibir respuesta".Prensa Latina, agrega, cuenta con una una oficina en la sede de la ONU desde hace muchos años, lo que permitió alternar a varios corresponsales, una razón para esperar que "la situación se resuelva lo antes posible", según Robecco.La nota de PL recuerda que "durante los últimos dos años, la UNCA ha contactado con la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas [conocida como USUN por sus siglas en inglés] para indagar sobre el estado de las visas para Ibis Frade y Ernesto Redonet".Sin embargo, aclara que la USUN, al principio, manifestó que los dos periodistas se encontraban en "proceso administrativo", aunque luego no respondió más los mensajes electrónicos de la presidenta de la UNCA.Ambos corresponsales, acreditados en la ONU, viajaron a La Habana de vacaciones en diciembre de 2019, y desde entonces esperan por sus visas, para las cuales ya aplicaron en un par de oportunidades, dice el cable de la referida agencia, el cual aclara que "al concluir un año de presentada la solicitud, se vence automáticamente el proceso".Por otra parte, señala que la Unidad de Acreditación y Enlace con los Medios de Naciones Unidas (MALU, por sus siglas en inglés) renovó la acreditación de los dos periodistas, a pesar de "no contar con sus visas categoría I para Representantes de Medios de Comunicación Extranjeros, uno de los requisitos solicitados en ese trámite".Por el momento, MALU y UNCA adujeron que preservarán la oficina de Prensa Latina en el edificio de la ONU.De la situación están al tanto en la oficina del secretario general de la ONU, cuyo portavoz, Stéphane Dujarric, lo confirmó en septiembre de 2021, antes del comienzo del segmento de alto nivel de la Asamblea General.Cuba y otros países miembros de la ONU, según Prensa Latina, denunciaron en varias ocasiones que Washington no cumple con sus obligaciones como sede del referido organismo.Prensa Latina fue fundada el 16 de junio de 1959 y a la semana abrió una oficina en Nueva York, y tuvo entre sus corresponsales al colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982.Los corresponsales en Washington también viajaron de vacaciones a Cuba en 2019 y tampoco recibieron visado para regresar.La agencia, que tiene su sede en La Habana, cuenta con corresponsales en casi medio centenar de países.

