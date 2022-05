https://mundo.sputniknews.com/20220504/estas-son-las-marcas-de-colageno-que-mexico-sanciona-por-irregularidades-1125130119.html

Estas son las marcas de colágeno que México sanciona por irregularidades

Estas son las marcas de colágeno que México sanciona por irregularidades

Proteína frecuente en el organismo, el colágeno se organiza en una modalidad conocida como hidrolizada para su venta comercial. La Procuraduría Federal del... 04.05.2022, Sputnik Mundo

En el número de mayo de la Revista del Consumidor, espacio editorial de la dependencia, la autoridad analizó 32 presentaciones de estos suplementos alimenticios en cápsulas, polvo y tabletas para identificar si cumplen con lo establecido por la normatividad mexicana.Profeco determinó irregularidades en al menos 10 productos a la venta en el país por diferentes motivos, como información errónea, falta de comprobación de contener colágeno, indicación de gramaje ajena a la norma y otros factores.El suplemento alimenticio de la marca Nature’s Life tiene 10,2% menos producto del que declara, mientras que Bio B Berry Colágeno presenta publicidad engañosa al incluir la leyenda "Beauty Boost"."Carece de significado, por lo que es una declaración potencialmente engañosa", indicó la Profeco.Además, la defensora del consumidor indicó que no cumplen con sus leyendas las marcas Solanum, Neocell, VitHerbal, Drasanví Collmar, Mi Fibra Diaria, por asegurar ser los mejores del mercado, adecuado para deportistas, niños mayores de cuatro años, mujeres mayores de 40 años, ser bajos en azúcares, estar enriquecidos con vitaminas o no contar con saborizantes artificiales, entre otros factores.Profeco acusó que FacialTime Vitamins & Healt Care Division no indica sus gramos conforme a la norma, Bio Berry B Colágeno ostenta una denominación errónea, mientras que NeoCell y VitHerbal no comprobaron ni siquiera contener colágeno.La defensora recomendó a los consumidores consultar a sus médicos antes de iniciar el consumo de estos suplementos, recordar que no son útiles para atender enfermedades, sino únicamente respaldos alimenticios, leer las instrucciones y tener presente que la denominación de natural en un producto no lo convierte necesariamente en una opción segura.Además, Profeco subrayó que una fuente natural de colágeno son las patitas de pollo, por lo que sugirió su aprovechamiento doméstico en caldo.

