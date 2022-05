https://mundo.sputniknews.com/20220504/el-presidente-de-peru-niega-haber-cometido-plagio-en-su-tesis-de-magister-1125124478.html

El presidente de Perú niega haber cometido plagio en su tesis de magíster

El presidente de Perú niega haber cometido plagio en su tesis de magíster

LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, rechazó las imputaciones que le hizo una investigación periodística de haber cometido plagio en su... 04.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-04T16:52+0000

2022-05-04T16:52+0000

2022-05-04T16:52+0000

américa latina

perú

pedro castillo

tesis

plagio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1119111970_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0981bff67f1e5e9ba1eaa18916ae85d8.jpg

"Rechazo las imputaciones "malintencionadas" que ha hecho un programa periodístico sobre la veracidad de la tesis de maestría que hice hace más de 10 años en la Universidad César Vallejo y que basándose en un software sindican que hice una "copia", indicó el mandatario a través de un comunicado.El 1 de mayo, el programa "Panorama", de Panamericana Televisión, difundió una investigación periodística en la que se denunció que la tesis con la que el presidente, profesor de formación, obtuvo su magíster estuvo plagiada en un 54% de su contenido.Asimismo, la investigación señaló que los profesionales que validaron los instrumentos de investigación de la tesis no estaban registrados en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, por lo que no existirían."Desmiento cualquier acto irregular. El trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos. La investigación contó con un asesor y fue sustentada ante los integrantes de un jurado calificador que posteriormente me otorgaron el grado correspondiente", afirmó el jefe de Estado.Asimismo, Castillo denunció que la investigación periodística tiene "tintes políticos" y es "parte de un plan desestabilizador" contra el Gobierno de parte de "grupos de poder" con "intenciones golpistas".

https://mundo.sputniknews.com/20220412/peru-si-castillo-no-realiza-cambios-importantes-el-descontento-social-crecera-1124328050.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, pedro castillo, tesis, plagio