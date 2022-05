https://mundo.sputniknews.com/20220504/el-pan-no-tiene-memoria-ni-verguenza-victimas-reclaman-al-partido-antimonumento-por-la-linea-12-1125137332.html

"El PAN no tiene memoria ni vergüenza": víctimas reclaman al partido antimonumento por la Línea 12

"El PAN no tiene memoria ni vergüenza": víctimas reclaman al partido antimonumento por la Línea 12

Colectivos de víctimas y defensores que acompañan la memoria de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, los 43 normalistas de Ayotzinapa... 04.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-04T21:33+0000

2022-05-04T21:33+0000

2022-05-04T21:33+0000

américa latina

méxico

partido acción nacional (pan)

morena

metro

derrumbe en el metro de ciudad de méxico

desaparición forzada de 43 estudiantes en iguala

ciudad de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1125136941_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_76fd57b176ffdb6a8335eedd6f7dd636.jpg

La oficina del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México instaló este 3 de mayo un presunto antimonumento en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, conocido como "La esquina de la información", para conmemorar a las víctimas mortales del accidente en la línea 12 y culpar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de los hechos.Las organizaciones de trabajo político detrás de los antimonumentos colocados en Paseo de la Reforma por la muerte de 49 infantes en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora; los mineros atrapados en Pasta de Conchos; los estudiantes masacrados en el Halconazo ordenado por Luis Echeverría en 1971; la Glorieta de las Mujeres que Luchan y la Antimonumenta por las víctimas de feminicidio, además de las mencionadas, reprocharon al PAN el acto.La clase política en general y el blanquiazul en particular, acusaron en un pronunciamiento, no tienen dignidad y utilizaron el caso de la Línea 12 como un pretexto para la propaganda política que deriva en un agravio contra las víctimas reales en el país de violencia, injusticias e impunidad de las cuales el propio PAN es responsable."Repudiamos la farsa del PAN, que no sólo banaliza una expresión legítima y totalmente ciudadana, sino que pretende utilizar una tragedia con el único fin de ganar votos y dinero", reprocharon."El PAN no tiene memoria ni vergüenza: es un partido con las manos manchadas de sangre, fueron ellos quienes iniciaron la mal llamada guerra contra el narcotráfico que ha convertido a México en una gran fosa clandestina", abundaron los inconformes.Las víctimas involucradas en la colocación de antimonumentos a lo largo del Paseo de la Reforma llamaron al conjunto de piezas una ruta de la memoria que además es un recordatorio de los grandes pendientes de justicia en el país, estimaron."Deudas, dolores y suplicios que no han sido resueltos por ningún partido político: de ellos sólo hemos recibido impunidad", reclamaron.Además de expresar su deslinde a la maniobra del PAN en la Ciudad de México, expresaron su solidaridad con las víctimas del desplome de la Línea 12."Exigimos al PAN que recoja su propaganda política, ese falso antimonumento que ofende la memoria de quienes faltan", agregaron.

https://mundo.sputniknews.com/20220503/fuemorena-pan-coloca-antimonumento-por-victimas-de-la-linea-12-del-metro-y-lo-tunden-en-redes-1125065640.html

https://mundo.sputniknews.com/20220504/tendencioso-y-falso-sheinbaum-destroza-el-reporte-noruego-sobre-el-desplome-de-la-linea-12-1125133048.html

méxico

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, partido acción nacional (pan), morena, metro, derrumbe en el metro de ciudad de méxico, desaparición forzada de 43 estudiantes en iguala, ciudad de méxico