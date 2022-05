https://mundo.sputniknews.com/20220504/el-naufragio-de-los-candidatos-brasilenos-que-pretenden-plantar-cara-a-lula-y-bolsonaro-1125139257.html

El naufragio de los candidatos brasileños que pretenden plantar cara a Lula y Bolsonaro

El naufragio de los candidatos brasileños que pretenden plantar cara a Lula y Bolsonaro

RIO DE JANEIRO (Sputnik) — Hace poco más de un año, el entonces gobernador del estado de Sao Paulo, el conservador Joao Doria, era exaltado por la prensa... 04.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-04T22:20+0000

2022-05-04T22:20+0000

2022-05-04T22:20+0000

américa latina

joão doria

sérgio moro

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

brasil

elecciones presidenciales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108294/35/1082943564_0:0:5138:2890_1920x0_80_0_0_d67ecf78a0a5aa3a2b88ba7d2fef16e8.jpg

Parecía que ese "gol", que él explotó con ganas en su estrategia de márketing político, iba a dar alas a su futura candidatura presidencial. Pero nada más lejos de la realidad.Doria tiene, a día de hoy, apenas un 4% de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del 2 de octubre, según la encuesta más reciente, divulgada el 29 de abril por Podedata. Su caso es extensible al resto de precandidatos de la llamada "tercera vía", que no consiguen formar una alternativa viable a la polarización entre Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).Ninguno de ellos despega en las encuestas. Pero la situación más dramática se da en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), partido que gobernó Brasil con el expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) y que históricamente fue la opción del centro-derecha frente a la izquierda del Partido de los Trabajadores (PT).Ahora, el PSDB corre el peligro de convertirse en una formación residual está destruido internamente: parte apoya a Doria y otra ala cree que hubiera sido mejor que el candidato fuera Eduardo Leite, el joven exgobernador de Rio Grande do Sul.Los dos protagonizaron las previas del partido y después una lucha de egos que no llevó a ninguna parte. Leite no se conformó con la derrota en las previas y quiso forzar su candidatura presidencial igualmente, aunque ahora todo apunta a que tendrá que conformarse con volver a su sillón de gobernador.El fiasco Sérgio MoroCapítulo aparte merece el exjuez Sérgio Moro, otrora ministro de Justicia de Bolsonaro. El hasta hace no mucho tiempo héroe de la lucha anticorrupción se afilió al partido político Podemos, pero cuando vio que su candidatura hacía aguas se pasó a otro partido, União Brasil, que rápidamente le desautorizó y aseguró que no sería su candidato presidencial. Ahora parece que se postulará a diputado federal por Sao Paulo.De entre todos los precandidatos tan sólo hay una mujer, la senadora Simone Tebet, que es también de las últimas colocadas y una de las más desconocidas por el brasileño de a pie: apenas 1% de apoyos. Se especuló con que ella y Doria sumaran esfuerzos, uno como candidato a presidente y el otro como vice, pero ella asegura que ir de número dos sería defraudar a las mujeres y él dice que ir de número dos ni pensarlo, porque él tiene más apoyos.Al final, el que está mejor colocado es el laborista Ciro Gomes, pero con sólo un 6% de respaldo. Muy lejos del 41% de Lula y el 36% de Bolsonaro. El equipo de campaña de Gomes confía en que su candidatura crecerá en los próximos meses. Mientras, él golpea verbalmente tanto a Bolsonaro como a Lula, rompiendo las opciones de diálogo con el expresidente y alejando las posibilidades de apoyo en un eventual balotaje.Todo entre Lula y BolsonaroMientras las intrigas palaciegas de Brasilia no se resuelven, el tiempo va pasando y Lula y Bolsonaro se perfilan cada vez más claramente como los dos únicos candidatos con chances. El líder ultraderechista acorta rápidamente la ventaja que le sacaba Lula. En la última encuesta ya tienen apenas nueve puntos de diferencia, cuando en septiembre del año pasado llegó a haber 25 puntos entre ambos.Bolsonaro usa toda la maquinaria de la administración pública para ganarse a los brasileños (bonos de ayuda, subsidios para el gas, aumentos salariales para los funcionarios, etc). El entorno de Lula empieza a ponerse nervioso, y habrá que ver qué cartas pone sobre la mesa el veterano político a partir del sábado 7 de mayo, cuando presente oficialmente su candidatura en Sao Paulo.

https://mundo.sputniknews.com/20220113/los-presidenciables-forzados-de-brasil-que-buscan-ser-la-alternativa-a-lula-y-bolsonaro-1120299982.html

https://mundo.sputniknews.com/20220503/brasil-no-recibira-mision-de-observadores-de-la-ue-para-elecciones-presidenciales-1125093548.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Joan Royo Gual

Joan Royo Gual

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Joan Royo Gual

joão doria, sérgio moro, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro, brasil, elecciones presidenciales