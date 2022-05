https://mundo.sputniknews.com/20220504/el-expresidente-brasileno-lula-afirma-que-zelenski-quiso-la-guerra-en-ucrania-1125116358.html

El expresidente brasileño Lula afirma que Zelenski "quiso la guerra" en Ucrania

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) aseguró en una entrevista con la revista estadounidense Time... 04.05.2022

américa latina

luiz inacio lula da silva

brasil

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

🛡️ zonas de conflicto

rusia

Kelenski "quiso la guerra; si no hubiese querido la guerra hubiese negociado un poco más, es así; yo critiqué a [el presidente ruso Vladímir] Putin cuando fui a Ciudad de México, diciendo que fue un error invadir, pero creo que nadie está contribuyendo a que haya paz", afirmó, y añadió: "Las personas están estimulando el odio contra Putin, ¡eso no lo va a resolver! Hay que estimular un acuerdo, pero hay un estímulo [al enfrentamiento]", lamentó Lula.El líder izquierdista brasileño también mostró extrañeza por el comportamiento del presidente ucraniano, remarcando que debería mostrar más interés en las negociaciones de paz y preocuparse menos por el espectáculo televisivo."A veces veo al presidente de Ucrania en televisión como si estuviese festejando, siendo aplaudido de pie por todos los parlamentos, ¿sabes? Ese tipo es tan responsable como Putin, es tan responsable como Putin", remarcó.Lula dijo no saber si se podría haber evitado el conflicto, pero afirmó que, si fuese presidente de Brasil, habría llamado a los presidentes de EEUU, de Francia, de Rusia y de Alemania para intentar una solución pacífica.Además, criticó a Zelenski por no haber aplazado el debate sobre la entrada de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en medio de la escalada de tensiones con Rusia.Lula aparece en la portada de revista Time de esta semana con el titular El segundo acto de Lula, y la publicación asegura que el líder más popular de la historia reciente del país vuelve del exilio político con la promesa de salvar la nación, en referencia a su candidatura a las elecciones presidenciales.

brasil

ucrania

luiz inacio lula da silva, brasil, ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia