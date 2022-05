https://mundo.sputniknews.com/20220504/el-drama-de-paraguay-con-el-mecanismo-covax-quiere-la-devolucion-del-dinero-de-las-vacunas-1125142216.html

El drama de Paraguay con el mecanismo Covax: quiere la devolución del dinero de las vacunas

El ministro de Salud Pública paraguayo, Julio Borba, señaló que existen conversaciones con el mecanismo Covax para lograr de mutuo acuerdo la rescisión del... 04.05.2022, Sputnik Mundo

"Desde enero de este año estamos en conversaciones con Covax para llegar a un acuerdo mutuo y bilateral de rescisión de contrato", afirmó el ministro Borba, luego de que tres millones de vacunas contra el COVID-19, prometidas y pagadas, nunca arribaron a Asunción finalmente.El mecanismo Covax es un acuerdo multilateral para proveer vacunas de forma equitativa a todos los países del mundo, en especial para aquellos con dificultades económicas y logísticas en cuanto al acceso, codirigido por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y GAVI, la Alianza para la Vacunación.Borba reconoció que están buscando la manera amistosa de rescindir el contrato con el mecanismo Covax, luego de asumir que el país ya no necesita de las vacunas contra el COVID-19 que el organismo no proveyó en el marco de la pandemia.Tres millones de dosisEl ministro Borba sostuvo que Paraguay recibió tan solo el 25% (un millón) de las 4,3 millones de vacunas comprometidas y acordadas con Covax durante el año 2021.Gustavo Irala, asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública, advirtió a Radio 1080 AM que el Estado paraguayo "no tuvo otra opción" que buscar vacunas alternativas en el mercado para hacer frente al virus, luego del incumplimiento del mecanismo Covax en la provisión de vacunas."Estamos buscando llegar a un acuerdo amistoso, un poco más de 3 millones de vacunas es lo que no entregaron. Básicamente, las vacunas debían entregarse en su totalidad al cierre del 2021", manifestó Irala.El asesor judicial de la cartera de salud del Paraguay agregó que "la idea es llegar a un acuerdo para el mes de mayo próximo"."La gente de Covax dice que están evaluando con el equipo legal, nosotros no tenemos un número por parte de ellos. Para mayo queremos tener definido esto y el ministro Borba irá a Ginebra para hablar personalmente con el director de la Organización Mundial de la Salud", concluyó.

