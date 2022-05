https://mundo.sputniknews.com/20220504/eeuu-y-mexico-analizan-impacto-por-conflicto-en-ucrania-y-cumbre-de-las-americas-1125097028.html

EEUU y México analizan el impacto en precios de alimentos por el conflicto en Ucrania

EEUU y México analizan el impacto en precios de alimentos por el conflicto en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los jefes diplomáticos de los Gobiernos de México y EEUU, Marcelo Ebrard y Anthony Blinken, respectivamente, analizaron en una... 04.05.2022, Sputnik Mundo

"Hablamos también de cómo va y qué evolución se ve para lo de Ucrania, cómo puede afectar precios de alimentos y demás; cómo podemos trabajar juntos para la seguridad de todas las Américas; no solo la seguridad militar, sino la seguridad alimentaria en salud y muchos campos", dijo el secretario de Relaciones Exteriores del país latinoamericano en conferencia de prensa desde la Embajada mexicana en Washington.También dialogaron sobre próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California.Al ser consultado sobre las sanciones económicas unilaterales impuestas a Rusia por el conflicto en Ucrania, Ebrard dijo que más que debatir el tema planteó a su contraparte estadounidense "compartir información" si es que hay algo a lo que deban prestarle atención.Por ejemplo, detalló el diplomático, "que pudiera haber una exportación delicada de alguna pieza o que hubiese lavado de dinero", ya que ese enfoque es más productivo, porque eso México no lo permitiría."Hasta ahora, eso no ha ocurrido, pero si llega a ocurrir nosotros vamos a ser muy receptivos a esa información, sobre cosas ilegales o que puedan poner el peligro la seguridad, si hubiese algo específico estamos en esa disposición de revisarlo", respondió a una pregunta sobre el tema.Acerca de la visión del Gobierno del país latinoamericano sobre la próxima reunión de jefes de Estado del continente, Ebrard propuso en su encuentro con Blinken buscar una nueva visión para la región tendiente a poder "tener otras bases de relación más justas o mejores, más solidarias más respetuosas de América Latina y el Caribe".En otra reunión con el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, Ebrard propuso celebrar una Conferencia sobre Migración procedente de Centroamérica."Propusimos esencialmente que hagamos una conferencia en Centroamérica, para presentar el número de empleos que podemos crear en los próximos meses —no tanto los montos de inversión—, cuántos empleos podemos crear, unificando esfuerzos, porque de otra manera no vemos que sea posible lograr una reducción importante de los flujos migratorios", relató.El 17 de abril, autoridades mexicanas reportaron que lograron interceptar a más 115.000 personas migrantes en los primeros tres meses y medio de 2022, sobre todo centroamericanas y caribeñas, mientras que EEUU ha expulsado a 1,8 millones de inmigrantes desde marzo de 2020.Prioridades económicas y migraciónPor otra parte, las prioridades en la integración económica de Norteamérica serán: cooperación y competitividad de México y EEUU, energías limpias, electro movilidad, vías legales para la movilidad laboral y medidas para alcanzar metas importantes, explicó,La conversación giró en torno a cómo "organizar una estrategia en Centroamérica para el desarrollo económico, la creación de empleos y la inversión por parte de empresas y de gobiernos".Con los asesores de seguridad nacional de EEUU también dio seguimiento a una conversación entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, celebrada el 29 de abril.Las partes lograron un acuerdo para "preparar una iniciativa común de creación de empleos de corto plazo para Centroamérica, probablemente más allá, que tiene que ocurrir pronto", enseguida de la Cumbre de las Américas de junio próximo, adelantó.Por su parte, Blinken dijo en un mensaje conjunto con Ebrard que ambos países buscan "construir una sólida competitividad económica norteamericana, la construcción de cadenas de suministro más resistentes"."Desde la seguridad energética hasta el clima y muchas otras cosas, estamos trabajando de la mano todos los días", dijo el secretario de Estado estadounidense.La reunión buscó definir "una agenda sólida que tiene el objetivo de demostrar que nuestras democracias pueden brindar resultados efectivos a nuestros pueblos", puntualizó.La reunión se celebra a dos días de que López Obrador y Ebrard comiencen una gira por Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice) y Cuba.

