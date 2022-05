https://mundo.sputniknews.com/20220504/cupula-de-hierro-cibernetica-eso-parece-1125129406.html

¿Cúpula de Hierro Cibernética? Eso parece…

TEL AVIV (Sputnik) — Israel pretende levantar una Cúpula de Hierro cibernética frente al creciente número de ataques online en todo el país y a diversas... 04.05.2022

"Esta operación conjunta va a llevar la seguridad nacional a un nivel más allá y lo proveerá de un sistema tipo Cúpula de Hierro para una capa adicional de protección que cubrirá al país entero", dijo el jefe del directorado nacional de Cibernética, Gaby Portnoy, en una rueda de prensa ofrecida con el ministro de Comunicaciones, Yoaz Hendel, haciendo referencia al sistema de defensa antiaéreo israelí, que lanza misiles para interceptar a los proyectiles entrantes.La reforma que se está poniendo en marcha comenzó este 4 de mayo con grandes exigencias a las compañías de telecomunicaciones, que deben tomar un papel muy proactivo en este paraguas de ciberdefensa que los oficiales están elaborando.Y, según los expertos, el momento es ahora porque los ciberataques a entidades israelíes van en aumento.Exigencias de las empresasCon la reforma, las grandes compañías de telecomunicaciones del país deberán implementar planes detallados para identificar y prevenir ciberataques futuros contra plataformas de emisión de contenido. También tendrán que adherirse a estándares unificados, según el comunicado que anunciaba el proyecto.Deberán, además, desarrollar mecanismos de supervisión para ofrecer un panorama en tiempo real de los esfuerzos de ciberseguridad que se hacen al mismo tiempo que asegurar la privacidad e integridad de los datos recogidos.Eso significa que las empresas deberán adquirir capacidad tecnológica de vanguardia que identifique, contenga y se recupere de potenciales ataques cibernéticos.Pero no solo eso, la reforma obligará a las empresas a implementar cinco niveles de seguridad de información, aunque aún no se han hecho públicos los detalles de esto."La gestión correcta de nuestra defensa es fundamental para proteger los intereses del público", dijo el ministro Hendel, recordando que en Israel recientemente han sido atacadas infraestructuras vitales y también han sido robados datos privados.No solo robar, también contagiarLas compañías de telecomunicación han sido objetivo de ataques per se pero también han sido usadas por los piratas informáticos para penetrar e infectar otros activos, indicaron en la rueda de prensa.Hendel también señaló que Israel sufre miles de ciberataques cada año, algunos de ellos alcanzan a infraestructuras críticas, "y sabemos que hay planes en curso para llevar a cabo más ataques", indicó.Los promotores del proyecto señalaron que en el mes de abril se registró un aumento muy significativo de ataques conocidos como denegación de servicio, en los que los atacantes sobrecargan páginas web con tráfico falso para derribarlas. Uno de esos ataques consiguió cerrar el uso de la interfaz del sitio del aeropuerto Ben Gurión.La semana pasada el directorado nacional de ciberseguridad emitió su advertencia anual frente a posibles ciberataques con motivo del día Quds iraní y el fin del mes sagrado musulmán del Ramadán.Según su comunicado de este año, en años previos ese día estuvo plagado de injerencias en sitios web con mensajes anti israelíes y pro palestinos, ciberataques a empresas que administran muchas otras páginas web, maximizando el impacto del ataque, e intentos de piratería en organizaciones y consecuente publicación de datos privados.En 2020 varias páginas web afectadas mostraron un vídeo que simulaba bombardeos en ciudades israelíes y también mensajes que amenazaban con la destrucción del país.El último ataque significativo registrado fue hace dos semanas, cuando un grupo pro iraní de piratas online reivindicó un ataque de DDoS que derribó temporalmente la página web de la autoridad aeroportuaria. El ataque, como habían advertido las autoridades, coincidió con el aniversario del asesinato del comandante de la Fuerza Quds iraní por parte de Estados Unidos, y se ramificó a otras docenas de páginas web del país.Ahora las autoridades están realmente dedicadas a tratar de prevenir.

