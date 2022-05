¿Cómo inciden los grupos de ultra derecha en el Gobierno ucraniano?

https://mundo.sputniknews.com/20220504/como-inciden-los-grupos-de-ultra-derecha-en-el-gobierno-ucraniano-1125108320.html

A pocos días del 77 aniversario del Día de la Victoria contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, el historiador italiano Alessandro Pagani dialogó con... 04.05.2022, Sputnik Mundo

El pasado 30 de abril se conmemoró el 77 aniversario de la toma de Berlín por parte del Ejército Rojo, liderado por el entonces mariscal de la Unión Soviética, Georgy Zhukov. Asimismo, cada 9 de mayo gran parte del espacio postsoviético celebra la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este año, las celebraciones en la ciudad de Mariúpol han sido amenazadas con ser bombardeadas por Andriy Biletsky, fundador del batallón de Azov que integra las Fuerzas Armadas de Ucrania.Crecen los grupos ultra nacionalistas en el entorno del presidente ucranianoEn este marco, "es cierto que nunca se ha tolerado el nazismo en la Unión Soviética, pero la cuestión ucraniana tiene muchos simpatizantes en Occidente que se benefician de la guerra contra Oriente", indicó Pagani. Con respecto a las perspectivas de la estabilización política en Ucrania, así como de un eventual acuerdo entre este país y Rusia, "es imposible pensar que se puedan solucionar estos conflictos sin antes desnazificar Ucrania de estas perspectivas nacionalistas", aseveró el historiador.Asimismo, "existe una guerra cultural y mediática contra Rusia en la actualidad", sostuvo. A su vez, "después del golpe de Estado en Maidán, llegó la masacre contra los sindicatos en Odesa por parte de los comandos paramilitares neonazis ucranianos", lamentó. Por su parte, "ante la gestión de Zelenski, la solución diplomática es lejana, sino imposible", concluyó el analista italiano.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la investigadora especializada en India, Sabrina Olivera, con quien dialogamos sobre la política exterior de ese país relativa a las sanciones contra Rusia.¿Cuál es la importancia del vínculo entre Rusia e India para el gobierno de Modi?Las sanciones económicas contra un determinado país podrían tener un impacto colateral en otros, advirtió la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, en alusión a las restricciones contra Rusia. En este marco, "uno de los objetivos de la política exterior india es resguardar el interés nacional, relativo a la economía y la seguridad", indicó.En la actualidad, "esta política de no alineamiento en los últimos años vira hacia un multi alineamiento, en tanto modo propio de la India de manejar su política exterior en la que tiene vínculos con todas las potencias, pero sin depender de ninguna en particular", explicó la investigadora argentina. En este marco, "Rusia le provee a India de armamento, por lo que India no va hacer nada que sea contraproducente a este vínculo tan significativo, que tiene el estatus de asociación estratégica", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los desafíos de la cooperación internacional para el desarrollo en el sistema internacional contemporáneo.Escritura creativaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el escritor uruguayo Gustavo Emoris, con quien dialogamos sobre su obra y su actividad en el marco del Taller de Escritura Creativa El Rincón.

