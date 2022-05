https://mundo.sputniknews.com/20220504/campana-en-colombia-a-petro-no-han-podido-eliminarlo-ni-moral-ni-politicamente-1125134378.html

El candidato de Pacto Histórico retoma su gira electoral tras suspenderla a raíz de una amenaza. En otro orden, en Guatemala el presidente completó la ronda de entrevistas con los aspirantes a Fiscal General. Estas y más noticias en esta edición de 'En Órbita'.

Campaña en Colombia: "A Petro no han podido eliminarlo ni moral ni políticamente" Gustavo Petro retoma su gira electoral tras suspenderla por una amenaza. En otro orden, en Guatemala el presidente completó la ronda de entrevistas con los aspirantes a Fiscal General. Estas y más noticias en esta edición de 'En Órbita'.

El candidato de la coalición izquierdista Pacto Histórico suspendió su gira por el centro y oeste del país por una amenaza de muerte, denunciada por su equipo de campaña.La candidatura de Petro indicó que el mensaje provino de "La Cordillera", grupo paramilitar dedicado al narcotráfico y al sicariato. Por su parte, el Gobierno de Iván Duque informó que reforzará la seguridad del político.Petro retomará su gira este jueves 5 en su visita a la ciudad de Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander.El entrevistado agregó que "la única forma de ganarle [a Petro] es eliminándolo físicamente, dado que sus detractores no han podido hacerlo ni moral ni políticamente".Norte de Santander se ubica en la frontera con Venezuela, por lo que la ruptura de relaciones entre los Estados en 2019 afecta la vida cotidiana de sus habitantes.La propuesta de Petro implica la restauración diplomática y la creación de un banco para financiar actividades en la frontera."El segundo socio comercial de Colombia en el extranjero, detrás de EEUU, es Venezuela, con un intercambio cercano a los 6.000 millones de dólares en el año 2005. Si hoy hubiese un intercambio de este tipo, estaría sobre los 8.000 millones de dólares”, indicó el entrevistado.Salazar Manosalva lamentó que "el error económico más grande del Gobierno de Duque fue no reconocer a su par de Venezuela y desperdiciar un mercado en el cual sale favorecida Colombia".En caso de llegar a la presidencia, el Pacto Histórico impulsará el desarrollo de un tren desde Cúcuta al lago de Maracaibo, en Venezuela, "con miras a abrir el mercado a Europa, EEUU y el resto del mundo", a criterio del entrevistado.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— en Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei completó la ronda de entrevistas con los aspirantes a Fiscal General.Además, en Uruguay, en el marco del Mes de la Memoria, el país recuerda a las víctimas de la última dictadura (1973-1985).En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

