Secuestro de diplomático dominicano acrecienta ola de violencia en Haití

SAN SALVADOR (Sputnik) — El diplomático Carlos Guillén Tatis, acreditado en la Embajada de la República Dominicana en Haití, emprendió un viaje automovilístico... 03.05.2022, Sputnik Mundo

El secuestro del agregado comercial y agrícola quisqueyano que pensaba disfrutar el asueto por el Día Internacional de los Trabajadores junto a su familia, gana cintillos de prensa, minutos en pantalla y tuits, según pasan las horas y crece el agobio.Tan es así que los cuatro principales puntos fronterizos con Haití amanecieron este 3 de mayo bajo un fuerte control de efectivos militares dominicanos, incluida una unidad táctica antiterrorista, mientras el paradero del funcionario sigue sin conocerse.Alerta sabatinaEl sábado 30 de abril, la familia del diplomático confirmó que, con tiempo suficiente, no había llegado a su destino.En tal coyuntura, Santo Domingo exigió ese propio día a la Cancillería haitiana que las autoridades del vecino país dispusieran una inmediata investigación a los efectos de lograr la liberación, "sano y salvo", de Guillén Tatis.La petición se ampara en los artículos 25 y 26 de la Convención de Viena de 1961, especificó el Ejecutivo.Capturas de pantalla de las últimas llamadas telefónicas realizadas por el agregado figuraron entre las pruebas presentadas por el embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel Castillo, a la Dirección Central de la Policía Judicial.No tan novatosLa banda criminal haitiana 400 Mawozo exige, según fuentes de inteligencia, medio millón de dólares de rescate para liberar al ingeniero agrónomo, designado en su cargo por orden del presidente Luis Abinader, en noviembre de 2021.Se trata de la misma organización que desde octubre de 2021 mantuvo retenidos durante varios meses a 17 misioneros menonitas estadounidenses y canadienses, de manera que no le hacen honor a su nombre, pues 'mawozo' significa novato.Desde entonces la policía haitiana libró una orden de captura contra un hombre llamado Wilson Joseph, supuesto líder de la pandilla.La banda controla varios territorios haitianos, incluida la carretera que comunica Puerto Príncipe con la frontera dominicana.Todo apunta a que Guillen Tatis fue secuestrado en el área de Croix-des-Bouquets, en las afueras de la capital haitiana, cuando se dirigía a la ciudad fronteriza de Jimaní, en la provincia dominicana de Independencia (oeste).Clima de violenciaEl 2 de mayo, la situación se complicó aUn más cuando en la capital haitiana fueron secuestrados el jefe de gabinete de la Secretaría de Estado para Personas con Discapacidad y su chofer, y aparte el pastor Alcero Marc Arthur.Los cuatro raptos ocurrieron en una situación marcada por una escalada en los enfrentamientos entre bandas armadas que controlan la periferia de Puerto Príncipe, y la estampida de los residentes en esas áreas mientras abandonan sus viviendas.Esa ola de violencia intensificada durante los últimos días a de abril dejó al menos 20 civiles muertos, según un informe gubernamental, aunque plataformas sociales apuestan por una cifra aún mayor.Las pocas autoridades que hay en Haití no tienen la capacidad para enfrentar a las pandillas, aseguró a medios locales el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana, William Charpentier.El Centro Haitiano de Análisis y de Investigación en Derechos Humanos —CARDH, por sus siglas en francés—, informó recientemente que las bandas armadas secuestraron a 225 personas en el país antillano entre enero y marzo de 2022.

