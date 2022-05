https://mundo.sputniknews.com/20220503/la-otanizacion-de-mexico-en-el-panorama-global-de-acuerdo-con-jalife-rahme-1125067762.html

La "otanización" de México en el panorama global, de acuerdo con Jalife-Rahme

La "otanización" de México en el panorama global, de acuerdo con Jalife-Rahme

México está sufriendo un proceso de acercamiento político con los intereses de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), además de que sostiene... 03.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-03T01:33+0000

2022-05-03T01:33+0000

2022-05-03T01:33+0000

internacional

gobierno de estados unidos

eeuu

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

rusia

méxico

💬 opinión y análisis

alfredo jalife-rahme

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1125066138_0:299:1365:1067_1920x0_80_0_0_5906bdf7f0557d110417370c5ffe4255.jpg

De marzo a la fecha se han generado una serie de eventos geopolíticos que ponen en juego el alma de México y lo orillan a definir si sus vínculos más significativos se orientan hacia Norteamérica o Latinoamérica, evaluó el politólogo y colaborador de Sputnik.En contrasentido, hay analistas políticos que consideran que Washington presiona mucho a México porque temen la ucranización del país gobernado por Andrés Manuel López Obrador, describió Jalife-Rahme en una de sus videocharlas divulgadas en su canal de YouTube este lunes 2 de mayo.Así, existen analistas que consideran que la frontera sur de Estados Unidos llega hasta Tapachula, Chiapas, por la colaboración de México con los intereses migratorios de Washington, aseveró Jalife-Rahme.La OTAN cuenta con 30 miembros oficiales, sumados a una estrategia de países involucrados de manera extraordinaria, una lista que constantemente está en modificación, señaló el internacionalista, como en el caso reciente del presidente Joe Biden invitando a Colombia a sumarse a la Alianza Atlantista.Israel, Egipto, Jordania, Qatar, Marruecos y Brasil serían países de lo que Jalife-Rahme identifica como la extraOTAN.Jalife-Rahme evaluó que el escenario que problematiza a México en el actual escenario internacional, determinado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, es su incorporación de facto o formalizada a esta estructura extraordinaria de la OTAN.En la Cumbre de las Américas, la Casa Blanca busca bloquear la participación de los aliados de Rusia en la región latinoamericana, Cuba, Nicaragua y Venezuela, recordó el politólogo, no obstante que Biden negocia con Nicolás Maduro la compra de petróleo al país sudamericano.Además, acusó que a todos los niveles en los hechos la Unión Europea se ha convertido en un instrumento geopolítico al servicio de la OTAN.Presiones de EEUU sobre MéxicoEstados Unidos ya ha acusado que México es el país con más espías rusos del mundo, señaló Jalife-Rahme, una de las exhibiciones de la presión de la Casa Blanca sobre Palacio Nacional, sin embargo el presidente López Obrador reviró que la orientación política del país es el principio de no intervención.Otro ejemplo de este desbalance en los intereses políticos regionales, señaló el politólogo, es que se hizo mucho escándalo luego de que la Cámara de Diputados estableciera un grupo de amistad entre Rusia y México, pero no generó la misma polémica un grupo homólogo establecido entre el país latinoamericano y Estados Unidos.Jalife-Rahme también recordó que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que el país no puede establecer amistades con Rusia "nunca".Washington aspira a desnaturalizar cualquier vínculo entre Rusia y México, no obstante que no es un enlace tan profundo ni en lo militar ni en lo comercial, ponderó el politólogo, mientras que cinco de los seis principales rubros económicos de México dependen de su relación con Estados Unidos.El analista también recordó que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha aumentado la presencia de la Guardia Nacional de su entidad con México, como parte de las medidas de presión estadounidense contra México en el marco del conflicto internacional con epicentro en Europa."Porque también ya se volvió un asunto electoral muy importante y además ha agarrado a muchos migrantes y se los ha enviado ahí frente a la Casa Blanca, porque todo eso hace parte de la escenografía electorera de noviembre", lamentó el politólogo.

https://mundo.sputniknews.com/20220502/finlandia-ve-el-16-de-mayo-como-posible-fecha-para-tomar-desicion-sobre-ingreso-en-la-otan-1125065807.html

https://mundo.sputniknews.com/20220418/eeuu-podria-orquestar-asesinato-contra-candidato-en-colombia-1124533074.html

https://mundo.sputniknews.com/20220420/no-solo-es-un-conflicto-armado-es-una-guerra-mediatica-embajada-de-rusia-en-mexico-sobre-ucrania-1124586774.html

https://mundo.sputniknews.com/20220502/amlo-pide-al-gobernador-de-texas-bajarle-una-rayita-ante-plan-de-declarar-migracion-como-invasion-1125037421.html

eeuu

ucrania

méxico

colombia

texas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de estados unidos, eeuu, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, rusia, méxico, 💬 opinión y análisis, alfredo jalife-rahme, colombia, texas, andrés manuel lópez obrador, greg abbott, joe biden