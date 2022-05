https://mundo.sputniknews.com/20220503/la-onu-mexico-y-el-salvador-tienen-problemas-de-libertad-de-expresion-1125066263.html

La ONU: México y El Salvador tienen problemas de libertad de expresión

PUNTA DEL ESTE, URUGUAY (Sputnik) — La relatora especial sobre la promoción y protección del derecho de la libertad de opinión y expresión de la ONU, Irene... 03.05.2022, Sputnik Mundo

"En Latinoamérica ha habido casos de asesinato de periodistas que no han sido investigados apropiadamente. En algunos países de Latinoamérica es muy grande el problema de libertad de expresión, no es en toda la región. Los países que tienen grandes problemas de libertad de expresión son: Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, México", afirmó Khan al ser consultada por Sputnik en el marco de un foro de libertad de expresión en Uruguay.Desde el 2 de mayo y hasta este 5 de mayo, se realiza la conferencia "Periodismo bajo asedio digital" en Punta del Este, Uruguay, una actividad organizada por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y el Gobierno uruguayo en el marco del Día de Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo.En México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, tiene un espacio en su alocución diaria a la población que se denomina "Las mentiras de la semana", donde habla en contra de lo publicado por algunos medios de prensa.Mientras que en El Salvador, el mes pasado entraron en vigor leyes, promovidas por el presidente Nayib Bukele y aproadas por el Congreso, que castigan con hasta 15 años de prisión a los periodistas que publiquen "cualquier manifestación escrita" que aluda al "control territorial de las pandillas".Los gremios de periodistas califican a esas leyes como "mordaza", mientras el presidente afirma que no "dará tregua" a las pandillas.

