Joven agredido en una taquería de México podría perder dos sentidos permanentemente

américa latina

méxico

ciudad de méxico

viral

Manuel Nava, padre de Andro, detalló que por ahora no tienen la certeza si la pérdida de los sentidos será permanente, pero al menos estiman que podría durar bastante tiempo,Nava indicó en entrevista para Aristegui Noticias que tras el golpe fueron al hospital y fueron dados de alta en una hora; sin embargo, al salir, Andro se dio cuenta que no le sabía la comida y que tampoco podía oler el gel antibacterial.Por su parte, la hermana de Andro, Michelle Nava, declaró para Milenio Televisión que su hermano se encuentra consciente, pero sigue bajo observación médica porque aún no se descarta que en cualquier momento se pueda producir un sangrado interno.Según el más reciente diagnóstico de los médicos, Andro tiene un hematoma intracraneal que requerirá terapia para los siguientes meses.Agresor, aún en el anonimatoA pesar de que horas después de la denuncia se detuvo al agresor del joven, hasta el momento no se han dado detalles de su identidad o de por qué atacó a Andro.Mario Nava declaró que, de acuerdo a las primeras investigaciones, el hombre padecería de sus facultades mentales y habría atacado a otros vecinos de la Roma con anterioridad."Aparentemente es un tipo que vive en la calle y padece de sus facultades, pero más bien me parece agresivo. La policía tiene más reportes, una mujer que vive a la vuelta del restaurante le fracturó una pierna, también agredió a un ciclista", declaró Mario Nava para Aristegui Noticias.Por su parte, en entrevista para Milenio Televisión, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, afirmó no conocer la declaración completa del detenido, pero señaló que aún se desconoce exactamente quién es y en dónde vive.El funcionario capitalino reiteró que, al ser detenido, el agresor afirmó que llevaba varios días consumiendo drogas, a pesar de que al momento de su aprehensión estaba lúcido.Respecto a los señalamientos que lo vinculan con ataques a vecinos cercanos al Jardín Pushkin, Omar García comentó que por ahora sólo tienen "una serie de denuncias más de agresiones verbales que físicas".

méxico

ciudad de méxico

méxico, ciudad de méxico, viral