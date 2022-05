https://mundo.sputniknews.com/20220503/como-el-gran-colisionador-de-hadrones-nos-permite-tener-celulares-mas-rapidos-y-pequenos-1125086016.html

¿Cómo el Gran Colisionador de Hadrones nos permite tener celulares más rápidos y pequeños?

¿Cómo el Gran Colisionador de Hadrones nos permite tener celulares más rápidos y pequeños?

Después de años de inactividad, se reactivó el acelerador de partículas instalado en la frontera franco-suiza. ¿Qué es y cómo puede repercutir la información que aporta en nuestra vida cotidiana? Dos científicos brindan detalles al respecto.

El viernes 22 de abril se encendió por tercera vez el Gran Colisionador de Hadrones, del Laboratorio Europeo de Física de Partículas [CERN]. Existe la expectativa en la información que pueda aportar, pues puede ser insumo para diferentes investigaciones científicas.El profesor de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad de Córdoba, Gerardo Depaola, conoce de cerca el trabajo del laboratorio encargado de la operativa. El docente trabaja en proyectos de colaboración con investigadores del CERN.Depaola explicó a Big Bang que el Colisionador "mide 400 metros de largo por 30 metros de diámetro y tiene un consumo energético muy elevado que afecta a la energía de toda la Unión Europea. Lo ponen en funcionamiento teniendo en cuenta el consumo energético global, y generalmente no lo ponen a correr en invierno".A su vez, el profesor argentino explicó que se mantiene encendido por breves períodos de tiempo.Por su parte, el profesor chileno Robbie Barrera, Divulgador Científico del Centro de Astrofísica de la Universidad de Chile, explicó cuál es el trabajo que realiza en su interior esta máquina.Parte de la expectativa en la información que pueda brindar el Colisionador surge de la necesidad de que algo falle para poder seguir investigando."Desde el punto de vista de la física se está en un momento bastante incómodo. Teníamos una teoría y el experimento nos está confirmando todo lo que la teoría predecía y nada nuevo. Necesitamos que algo falle para poder seguir avanzando, para poder seguir yendo más en profundidad", indicó Depaola.¿Cómo nos puede ser útil toda esta información para nuestra vida cotidiana? "Nos permite sacar provecho a la tecnología por ejemplo cuántica. Imagina lo conveniente de que un computador sea cada vez más poderoso y más pequeño. (...) Y mejora no solamente algo tan banal como un celular, sino también permite aligerar el peso en misiones espaciales", ejemplificó el profesor Barrera.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

