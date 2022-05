https://mundo.sputniknews.com/20220503/brasil-no-recibira-mision-de-observadores-de-la-ue-para-elecciones-presidenciales-1125093548.html

Brasil no recibirá misión de observadores de la UE para elecciones presidenciales

2022-05-03T22:48+0000

2022-05-03T22:48+0000

2022-05-03T23:00+0000

américa latina

brasil

ue

tribunal superior electoral de brasil (tse)

europa

elecciones

"En conversaciones preliminares con representantes de la Unión Europea el TSE constató que no estaban presentes todas las condiciones necesarias para hacer viable una misión integral de observación electoral, que incluye la visita de decenas de técnicos y trata de diversos temas relacionados con el sistema electoral", dijo en un comunicado el organismo encargado de organizar los comicios.El TSE precisó, no obstante, que si en los próximos meses se verifica la necesidad y el interés de ambos lados, podría haber una participación "más reducida y de carácter técnico" de miembros de la UE en el periodo electoral.Según la prensa brasileña, el TSE había invitado a la UE a seguir el proceso electoral, algo que no gustó al presidente Jair Bolsonaro, que presionó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que pusiera objeciones a esa invitación, con lo que el tribunal se vio obligado a dar marcha atrás.La justicia electoral sí confirmó que estarán presentes en los comicios brasileños misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y de la red electoral de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).Además de esas tres misiones internacionales, el TSE también negocia la llegada de representantes de las organizaciones estadounidenses Carter Center e International Foundation for Electoral Systems (IFES), de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y de la Red Mundial de la Justicia Electoral.

brasil

brasil, ue, tribunal superior electoral de brasil (tse), europa, elecciones