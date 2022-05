Venezolanos marcharon el 1 de Mayo expectantes por anunciada recuperación económica

https://mundo.sputniknews.com/20220502/venezolanos-marcharon-el-1-de-mayo-expectantes-por-anunciada-recuperacion-economica-1125028621.html

Trabajadoras y trabajadores se movilizaron hacia la sede del Palacio de Miraflores para respaldar la política económica del Gobierno de Nicolás Maduro. El... 02.05.2022, Sputnik Mundo

Otro 1 de Mayo en la calle. Respaldando, pero también exigiendo. Así puede resumirse la jornada de movilización popular realizada en Caracas para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores.La marcha chavista partió pasado el mediodía desde CANTV, la empresa estatal de telecomunicaciones nacionalizada en 2007 por el líder venezolano Hugo Chávez. Allí, el principal dirigente sindical del sector, José Mora Siguaraya, dialogó con Sputnik."Hemos observado en los últimos años una desideologización en la clase obrera venezolana; eso significa que las medidas coercitivas impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos han tenido su efecto en el pueblo trabajador", inició la charla el presidente de la Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones.Pese a esto, destaca Siguaraya, el 1 de Mayo debe reivindicarse "como una victoria de la Revolución bolivariana contra el imperialismo, porque hemos luchado y aquí estamos, no nos han vencido".Consultado sobre las proyecciones de crecimiento de la economía venezolana para este 2022, el dirigente obrero contestó que "hay expectativa porque como es la clase obrera la que produce esa riqueza, debe redistribuirse de igual manera"."A nosotros nos golpearon, nos quisieron derrotar, pero acá estamos vivos, con más fuerzas, diciéndole no al imperialismo y al fascismo que hoy resurge en Europa. Esa necesaria redistribución económica en Venezuela debe mantener las entidades de trabajo, por supuesto; pero también debe ser para fortalecer la lucha por el socialismo y contra el imperialismo", enfatizó el dirigente sindical de las telecomunicaciones.De igual manera, el dirigente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, Francisco Morillo, indicó que las sanciones impuestas por el Gobierno de EEUU a Venezuela fueron una agresión "contra la clase trabajadora"."Por eso el pueblo trabajador está aquí respaldando al Gobierno y al presidente Nicolás Maduro y esperamos como nosotros estamos recuperando la economía, el salario pronto pueda satisfacer las necesidades de todo el pueblo, como manda la Constitución", manifestó Morillo.Maduro: recuperación del salario "más temprano que tarde"La movilización de los trabajadores venezolanos llegó a las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, al promediar la tarde.Bajo un sol radiante, decenas de manifestantes llegaron a la tarima presidencial con carteles de Super Bigote, el superhéroe animado venezolano inspirado en Nicolás Maduro."La clase obrera, una vez más, dice con quién está. Y la clase obrera está en revolución y va rumbo al socialismo", afirmó Nicolás Maduro al saludar la marcha desde la tarima.El presidente venezolano calificó el bloqueo económico como un "bombardeo" que afectó principalmente a la clase obrera, y sobre todo a las mujeres trabajadoras, que sintieron con más fuerza las "heridas sociales" causadas por la agresión económica contra el país.Maduro expresó que los salarios fueron fuertemente afectados y aseguró que "solo una clase obrera consciente pudo resistir lo que hemos resistido". Asimismo, aseguró que los salarios de los trabajadores se irán "recuperando" a medida que mejoren los ingresos del país."Con la decisión que he tomado en el mes de abril de llevar el salario mínimo a medio Petro [30 dólares], apenas iniciamos la recuperación del salario, que lo llevaremos al más alto nivel, más temprano que tarde", expresó el presidente de Venezuela.Entre los anuncios hechos por Nicolás Maduro está la creación de un Fondo Nacional para impulsar proyectos de los trabajadores, con un aporte inicial de 100 millones de bolívares (22 millones de dólares), y un bono único de 10.000 bolívares (2.200 dólares) para compensar los daños ocasionados por la agresión económica a las personas que se jubilaron entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de mayo de 2022.Al finalizar el acto presidencial, Sputnik conversó con Hayamin Acacio, dirigente sindical de la Corporación Socialista del Cemento, para quien este 1 de mayo comienza "una etapa de recuperación de sectores económicos como la construcción, al cual nosotros pertenecemos".Para Acacio, la clase trabajadora respalda al gobierno de Nicolás Maduro porque "está construyendo un nuevo modelo de gestión con la participación protagónica de los trabajadores"."La clase trabajadora venezolana vino aquí hoy para decirle al mundo que no nos rendimos ante ningún imperio, que tenemos la sangre libertaria que hizo grande a Venezuela y que ahora volverá a ser próspera con la recuperación económica del país", finalizó el dirigente sindical.

