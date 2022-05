https://mundo.sputniknews.com/20220502/soy-soldado-de-amlo-la-polemica-declaracion-del-padre-de-checo-perez-1125036877.html

"Soy soldado de AMLO": la polémica declaración del padre de 'Checo' Pérez

Además de ser el papá del piloto mexicano más reconocido en la actualidad en la Fórmula 1, Antonio Pérez Garibay es un férreo militante de Morena, el partido... 02.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

sergio pérez

fórmula 1

política

morena

Nunca ha tenido empacho en reiterar que su fidelidad por el obradorismo es inquebrantable. Así es este legislador mexicano que ha causado gran controversia por haberse declarado un combatiente de la Cuarta Transformación. "Soy soldado del presidente [López Obrador], continuaré mi proyecto de la mano del presidente, pero sé acatar órdenes y si el presidente me baja, me bajo", aseguró Antonio Pérez Garibay durante una entrevista con el diario mexicano Milenio. Además, insistió en que tiene aspiraciones por ser candidato morenista a la Presidencia de la República en los comicios de 2024. El diputado también aseguró que ya tiene dos proyectos con los que puede estar satisfecho al final de su vida: haber impulsado la carrera de su hijo Sergio Pérez, piloto de la escudería Red Bull, y haber participado en los planes de Gobierno de López Obrador. "Lo que se necesita para 2024 es un presidente que unifique al país. Tengo una buena relación con el pueblo, pero también me puedo reunir con los 20 empresarios más importantes de este país, llámense Emilio Azcárraga, Carlos Slim, Carlos Hank, Juan Beckmann. Soy amigo de ellos y también tengo buena relación con los expresidentes de México", comentó el legislador.

méxico

2022

