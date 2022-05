https://mundo.sputniknews.com/20220502/peru-adelanta-las-elecciones-el-congreso-analiza-dos-propuestas-1125042299.html

¿Perú adelanta las elecciones? El Congreso analiza dos propuestas

¿Perú adelanta las elecciones? El Congreso analiza dos propuestas

La crisis política que atraviesa Perú ha dado lugar a propuestas para adelantar las elecciones, surgidas tanto de legisladores de oposición como del... 02.05.2022, Sputnik Mundo

Cualquier propuesta relacionada al recorte de mandato presidencial, congresal y un eventual llamado a elecciones generales, será analizada y debatida técnicamente en la Comisión de Constitución y Reglamento, precisó el 29 de abril la presidenta del Congreso peruano, María del Carmen Alva del Partido Acción Popular.Los proyectos que proponen modificar el plazo del mandato, tanto presidencial como legislativo, para avanzar hacia un adelanto de las próximas elecciones generales, están sujetos a la aprobación de una reforma constitucional para tales efectos.La congresista de Perú Libre, Pasión Dávila, presentó un proyecto de ley (N° 1893/CR), que plantea incorporar a la Constitución una Disposición Transitoria Especial que estipula que "el presidente y la vicepresidenta de la República elegidos en las Elecciones Generales de 2021, concluirán su mandato el 28 de julio de 2023". Asimismo, dispone que "los Congresistas de la República elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio de 2023".La congresista Digna Calle (No Agrupados), también presentó un proyecto de ley, pero que a diferencia del impulsado por Perú Libre, plantea que el presidente de la República deberá convocar a elecciones generales dentro de las 48 horas de entrada en vigencia de la norma.Crisis institucional y de representación políticaEn su exposición, Dávila justifica adelantar las elecciones alegando que la crisis institucional y de representación política "ofrecen una indicación muy clara que la representación nacional no está enmarcando sus funciones a favor de los intereses y de las grandes demandas de la población".Actualmente, Perú atraviesa una crisis que tiene enfrentados a los poderes Legislativo y Ejecutivo, con un Congreso que ya intentó destituir al presidente del país, Pedro Castillo, en dos ocasiones desde que asumió el poder en julio de 2021.Asimismo, hay un alto descontento ciudadano con ambos poderes. Según un sondeo de Ipsos Perú, un 76% de los ciudadanos desaprueba la gestión de Castillo, mientras que un 79% rechaza el accionar del Congreso.En marzo de 2022, el primer ministro, Aníbal Torres, afirmó que estaba en los planes del Ejecutivo proponer que se adelanten las elecciones generales (nuevo presidente y nuevo Congreso) como salida a la crisis, algo que no se concretó pero quedó como posibilidad."Aquí en el Congreso nadie se atrinchera a su curul, nadie. Y si tiene que haber elecciones generales, habrá elecciones generales porque nosotros (los parlamentarios) lo único que pensamos es que el Perú esté bien. No queremos más caos y desgobierno", sostuvo Alva.

