Medvédev señala que Ucrania se hace patrocinar cada vez más por Europa

Medvédev señala que Ucrania se hace patrocinar cada vez más por Europa

Ucrania se hace mantener cada vez más por sus patrocinadores europeos, declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, al... 02.05.2022, Sputnik Mundo

Ucrania está acostumbrada al préstamo occidental, se hace patrocinar cada vez más y sin contemplaciones por los europeos, pero aún tiene miedo de los estadounidenses, aseguró Medvédev.Agregó que a Kiev siempre le faltan las armas, los mercenarios y el dinero, y que los líderes europeos poco generosos no quieren desembolsar."No valoran a Ucrania que está en la vanguardia de la lucha contra la tiranía del mundo ruso", ironizó el político.Medvédev enfatizó que ahora las autoridades ucranianas incluyen a los líderes europeos en la base de datos del sitio web Mirotvorets. Además de Orbán, recordó que el presidente croata, Zoran Milanovic, también figura en la lista negra.En su opinión, a este paso los ultranacionalistas ucranianos terminarán por eliminar a los líderes indeseables directamente en las capitales europeas.Este 2 de mayo, Orbán fue agregado a la base de datos del polémico sitio web ucraniano Mirotvorets que desde 2014 recopila información sobre los "enemigos de Ucrania". Anteriormente, el primer ministro húngaro había declarado que su país estaba dispuesto a pagar por el gas ruso en rublos y que no enviaría armas al país eslavo.Mientras que el mandatario croata está en las listas de Mirotvorets desde enero. A los ultranacionalistas ucranianos no les gustaron sus declaraciones de que, en caso de un conflicto entre Rusia y Ucrania, Croacia retiraría sus militares de las fuerzas de la OTAN en Europa del Este.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

