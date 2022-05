https://mundo.sputniknews.com/20220502/es-definitivo-porsche-y-audi-entraran-a-la-formula-1-1125059423.html

Es definitivo: Porsche y Audi entrarán a la Fórmula 1

Es definitivo: Porsche y Audi entrarán a la Fórmula 1

Grupo Volkswagen confirmó que Porsche y Audi serán los próximos competidores de la máxima categoría del automovilismo. 02.05.2022, Sputnik Mundo

Una vez que entre en vigor el nuevo reglamento para motores en 2026, la Fórmula 1 recibirá a dos nuevas escuderías en sus carreras: Audi y Porsche. Así lo aseguró el CEO de Grupo Volkswagen, Herbert Diess, quien por fin confirmó lo que, hasta el momento, eran versiones no oficiales. De esta forma, otras dos marcas automotrices alemanas se suben a la Gran Carpa junto con Mercedes. Herbert Diess también afirmó que la Fórmula 1 es una competencia que no deja de crecer, una tendencia que seguirá, sobre todo, en 2026, cuando "los motores se electrifiquen en mucha mayor medida, incluso con combustibles sintéticos". "Eso significa que necesitas un nuevo desarrollo de motores y que necesitas tres o cuatro años para desarrollar un nuevo motor. Significa que puedes decidirte ahora por la Fórmula 1, o que probablemente no vuelvas a hacerlo hasta dentro de 10 años", agregó el empresario. De acuerdo con sus declaraciones, Audi y Porsche ingresarán a las competencias de la Fórmula 1 de forma separada, cada marca con su propio equipo técnico y deportivo. Además, adelantó que el nombre de Volkswagen no aparecerá en ningún espacio. También reconoció que los planes de Porsche van más avanzados, mientras que lo de Audi transcurren de forma un poco más lenta.

