https://mundo.sputniknews.com/20220502/el-gobierno-de-bolivia-y-la-central-obrera-mostraron-su-unidad-en-las-calles-este-1-de-mayo--fotos-1125027397.html

El Gobierno de Bolivia y la central obrera mostraron su unidad en las calles este 1 de Mayo | Fotos

El Gobierno de Bolivia y la central obrera mostraron su unidad en las calles este 1 de Mayo | Fotos

Este domingo, miles de trabajadores de toda Bolivia se movilizaron en las calles de las ciudades para homenajear sus luchas. En la ciudad de Oruro, el... 02.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-02T02:24+0000

2022-05-02T02:24+0000

2022-05-02T02:40+0000

américa latina

bolivia

día internacional de los trabajadores

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1125027120_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_000492c05925f25587e794fb7b71bd34.jpg

Miles de trabajadores marcharon en las ciudades de Bolivia para manifestarse en este 1 de Mayo. El presidente Luis Arce dio una muestra de unidad con la principal organización sindical, la Central Obrera Bolivia (COB), junto a la cual participó de los actos en la ciudad de Oruro. "Hemos avanzado mucho, hemos recuperado la economía, la salud y la educación. Todo esto se ha logrado con una premisa: la unidad de las organizaciones sociales, de los trabajadores y trabajadoras", dijo el mandatario.En la movilización, el presidente resaltó que las políticas ejecutadas por su Gobierno nacen del consenso con las organizaciones sociales: "Hemos construido nuestro plan de desarrollo con todos ustedes en las cumbres de reconstrucción económica. Hemos logrado un plan elaborado y aprobado por cada uno de ustedes, hermanos trabajadores".Y agregó: "El objetivo fundamental que nos une a todos los trabajadores es combatir al sistema capitalista, al imperialismo".Más tarde, en su cuenta de Twitter, el presidente siguió en la misma línea: "Hoy, 1 de Mayo, Día del Trabajo, debemos recordar que el objetivo fundamental, el que nos une a todas y todos los trabajadores del mundo debe ser la lucha contra el capitalismo, esa es la forma de liberarnos del sistema de opresión imperialista".En Oruro, Arce marchó acompañado del vicepresidente David Choquehuanca. En los últimos días debatieron con la dirigencia de la COB sobre la necesidad de aumentar el salario de las y los trabajadores. Luego de varias discusiones llegaron a un acuerdo.De esta manera, el salario mínimo pasará de 311 a 323 dólares. Este aumento alcanzará a quienes trabajan en empresas privadas o del Estado. Pero no llegará a las y los funcionarios públicos, para quienes se determinó congelar los sueldos por este año.A través de sus instituciones, los empresarios indicaron que no podrán abonar este aumento salarial sin afectar a sus negocios. No obstante, su voz no fue tomada en cuenta en las negociaciones entre el Gobierno y la COB."Esta política salarial siempre ha sido rechazada por los sectores reaccionarios del país, por los sectores empresariales reaccionarios que no entienden que quien genera la riqueza y el valor agregado son los propios trabajadores", dijo Arce, quien fue ministro de Economía durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019).La memoria de los mártiresEn las principales ciudades, cada central obrera departamental (COD) organizó marchas multitudinarias. "Estamos acá simplemente rindiendo homenaje a nuestros mártires de Chicago, que con esa ofrenda de sangre han logrado la jornada de ocho horas", dijo a Spuntik Javier López, secretario ejecutivo de la COD de Cochabamba.Mencionó que la manifestación también iba en homenaje "a los muchos trabajadores y dirigentes que en la historia de nuestro país han logrado reivindicaciones sociales a costa de sus vidas".Según López, en esta fecha renovaron "el compromiso de luchar por mejorar los días de los trabajadores de Bolivia".Entre las miles de personas, marchaban también representantes del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Bolivia. Su exsecretaria ejecutiva Juana Durán comentó a Sputnik que su sector no es tomado en cuenta para hacer respetar sus derechos laborales."Estamos marchando aquí exigiendo que se cumpla con el salario mínimo. Nosotras, como trabajadoras del hogar, estamos abandonadas de parte del Gobierno y de la COB", dijo Durán, quien consideró que el aumento del 4% decretado por Arce no llegará a las mujeres que trabajan empleadas en hogares: "Para nosotras no hay mejores salarios".Según la dirigenta, es necesario trabajar mucho para que se respeten los derechos laborales de las mujeres: "Nosotras somos discriminadas. Hoy mismo, en esta marcha, los hombres que venían atrás nos molestaban, nos gritaban. Eso no debería de existir, si todos somos iguales".Otros anunciosAdemás de los aumentos salariales, el presidente Arce hizo otros anuncios que favorecen a los trabajadores.Sostuvo que se reconocerán las licencias especiales, en caso de fallecimiento de familiares, matrimonio o cumpleaños, con el 100% del goce de sueldo.Asimismo, indicó que se modificará el reglamento de la Ley General del Trabajo para que se disponga la obligatoriedad de programar y fraccionar las vacaciones, ya que es un derecho laboral.Como cuarta medida, Arce afirmó que se modificará el decreto supremo 22507 y su reglamento, referido a la declaratoria de los dirigentes de la COB y las COD en comisión. De esta manera se procurará garantizar la labor sindical de las confederaciones y federaciones de trabajadores.

https://mundo.sputniknews.com/20211209/bolivia-escandalo-de-800-trabajadores-fantasmas-de-santa-cruz-incomoda-al-gobernador-camacho-1119131316.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, día internacional de los trabajadores, 📝 reportajes