El alza en la inflación en México llegó para quedarse, advierten autoridades

La pandemia por COVID-19, el conflicto en Ucrania y la pelea comercial entre Estados Unidos y China ha generado que las rupturas en las cadenas de producción perduren y la carestía de bienes y servicios siga elevándose. "Hace un par de meses se pensaba que las interrupciones en las cadenas de valor iban a ser transitorias y que se iban a poder ajustar de manera muy rápida, esto no está siendo el caso, tenemos un rezago importante en la producción de contenedores a nivel mundial, también tenemos un rezago importante en la generación de microprocesadores que no solamente tiene que ver con la industria automotriz", explicó el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio en la Cátedra SHCP 2022 organizada por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, el experto y funcionario señaló que de acuerdo con el Banco de México (Banxico), la convergencia a la tasa objetivo de inflación ya está enfocada para el siguiente año y no para lo que resta de 2022. De acuerdo con Yorio, debido a la persistencia de la inflación no se sabe bien a bien cuántos incrementos más de tasa de interés habrá por parte del Banxico, el cual ya ha realizado tres incrementos de 50 puntos base a la tasa de interés de referencia.“El efecto de la política monetaria va a ser más limitado en el corto plazo ya que los choques vienen por el lado de la oferta y no de la demanda, sin embargo las expectativas de inflación si se están desanclando a nivel internacional y también en México se subieron un poco, entonces la acción del banco central está apuntando al anclaje de las expectativas, usualmente el periodo de la acción monetaria es entre 12 y 18 meses y ahí es donde vamos a empezar a ver la convergencia al objetivo de la inflación", agregó. En la primera quincena de abril de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en México registró una variación de 0,16% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se colocó en 7,72%", informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

