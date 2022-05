https://mundo.sputniknews.com/20220502/de-amores-y-confesiones-politicas-vicente-fox-ofrece-polemica-entrevista-1125041354.html

De amores y confesiones políticas: Vicente Fox ofrece polémica entrevista

El expresidente mexicano Vicente Fox ofreció una entrevista en la que habló, entre otros temas, de su relación sentimental con Martha Sahagún, quien fue... 02.05.2022, Sputnik Mundo

Aunque su sexenio ha sido uno de los más criticados, el político panista aseguró que haber sido presidente de la República no fue una labor difícil para un hombre que tenía conocimiento de gestión empresarial como él. Durante su Administración, Fox fue señalado por actos de corrupción, entre ellos el que presuntamente cometió junto con su esposa, Martha Sahagún, y los hijos de ésta, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), decenas de contratos de arrendamiento y mantenimiento otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) a la empresa náutica Oceanografía contenían irregularidades que apuntaban a malos manejos de recursos públicos durante el Gobierno foxista. Entre los implicados de ese entramado criminal estaban Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, quienes fueron acusados de tráfico de influencias por la relación que tenían con Oceanografía, cuya mayoría de las ganancias (97%) provenía de los negocios que tenía con Pemex. Uno de los momentos más polémicas de la entrevista que dio Vicente Fox al conductor Yordi Rosado fue cuando pronunció la misma frase que dijo el expresidente Gustavo Díaz Ordaz cuando le preguntaron por qué había recurrido a la represión militar para desintegrar los movimientos estudiantiles de México en 1968. Según Fox, es mejor estar en las calles, con la gente, en lugar de trabajar "en una pinche oficina donde ni sabes qué". Su esposa sí influyóA menudo señalada como uno de los grandes motores del sexenio foxista para la toma de decisiones, Martha Sahagún nunca ha dejado de levantar controversia. Fox aseguró que su esposa sí ejerció un gran nivel de influencia en su carrera política, aunque reconoció que en ningún momento ella se involucró directamente en asuntos de Gobierno. En la misma entrevista, reveló que la exprimera dama fue la primera persona que lo apoyó cuando decidió contender por la Presidencia de la República. De hecho, dijo, fue durante el periodo de campañas electorales cuando iniciaron un vínculo amoroso. "Estábamos los dos en campaña, registrados en el mismo hotel, lo que no te voy a decir es quien fue el que tocó a la puerta del cuarto de quien", agregó Fox. "Yo no me robé ni un solo clavo, yo no hice negocios con el Gobierno ni Martha, a pesar de que la señalaron y la tenían como trapeador con sus hijos", añadió este político que perteneció a las filas del Partido Acción Nacional (PAN), la fuerza política de derecha de México.

