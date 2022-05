https://mundo.sputniknews.com/20220502/cuales-son-los-errores-mas-habituales-al-intentar-adelgazar-1125044422.html

¿Cuáles son los errores más habituales al intentar adelgazar?

Prácticas que vemos como favorables para bajar de peso nos pueden jugar en contra y afectar nuestra salud. Una nutricionista lo explica y aconseja cómo evitarlas.

Muchas veces es difícil saber cómo iniciar una dieta por cuenta propia, tomando referencias de internet o copiando hábitos de conocidos.Inevitablemente, la falta de asesoramiento de un profesional deriva en malos hábitos que van contra tal interés."Adelgazar no solo es perder peso sino perder grasa acumulada que daña nuestra salud y puede desencadenar otras enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión y otros tipos de cáncer", explicó la nutricionista peruana Roxana Fernández, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición.A la hora de intentar bajar de peso, Fernandez remarcó la importancia de tener en cuenta "las cuatro leyes de la alimentación: calidad, cantidad, suficiencia y adecuación".La experta señaló los cinco errores más comunes en estos procesos: no desayunar, consumir poca cantidad de alimentos, no tener en cuenta su valor nutricional, consumir una dieta rica en proteínas y grasas, así como ingerir pastillas u otros productos adelgazantes."Durante la mañana, entre las 9.30 y 10.30, comenzamos a segregar ácido clorhídrico. Si no desayunamos, igual se va a producir ese ácido, llega al estómago y no encuentra alimento alguno. El ácido cumple función de ayudar la digestión a poder degradar esos nutrientes. Y si está vacío, va dañando las paredes de mi estómago", indicó Fernández.La nutricionista explicó también el efecto que puede tener evitar esta comida, en el rendimiento físico y mental. "Necesitamos energía a primera hora para iniciar nuestras actividades. El único alimento que nutre nuestro cerebro es la glucosa, la cual nos mantiene despiertos y sobre todo ágiles", indicó la entrevistada.Otro gran atractivo para bajar de peso rápido y fácil son las pastillas mágicas o productos que nos prometen adelgazar sin hacer ningún esfuerzo.Históricamente han logrado adeptos cerca de las temporadas de verano. Si bien se puede lograr bajar de peso, Fernández alertó sobre la etapa posterior a ese tratamiento, el denominado "efecto rebote"."Al terminar el tratamiento de pastillas adelgazantes que inhiben la absorción de las grasas, el rebote es inminente. Esto debido a que al momento de dejarlas, el cuerpo responde absorbiendo un porcentaje mayor de grasa, provocando un aumento de peso tan igual o mayor a lo que ya habíamos perdido", indicó la experta.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

