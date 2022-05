https://mundo.sputniknews.com/20220502/caso-debanhi-fiscalia-de-nuevo-leon-asegura-cinco-vehiculos-con-base-en-videos-1125038446.html

Caso Debanhi: fiscalía de Nuevo León asegura cinco vehículos con base en videos

Caso Debanhi: fiscalía de Nuevo León asegura cinco vehículos con base en videos

Cinco vehículos que fueron percibidos en las cámaras de seguridad del hotel Nueva Castilla, donde fue hallada sin vida la joven Debanhi Escobar, en la zona... 02.05.2022

Además, las cinco personas involucradas en el manejo de los vehículos han sido entrevistadas para deslindar responsabilidades sobre el fallecimiento de la joven, quien acudió a una fiesta a inicios de abril para luego ser hallada sin vida en la cisterna del inmueble, informó en conferencia de prensa la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León, Griselda Núñez.La funcionaria estatal también indicó que se revisan todos los videos involucrados en la situación, donde se percibe la silueta de un hombre, además de que se ha solicitado apoyo a las empresas de transporte ligadas al caso para que den información sobre sus viajes verificados durante esas horas."Hasta el momento no se tiene alguna imagen positiva de Debanhi en algún otro momento de la secuencia de los videos que se tienen a partir de las 5 de la mañana, que es la la primera y última cámara en donde fue ubicado el cuerpo, es decir, en donde ha sido el lugar del hallazgo", relató la fiscal especializada en feminicidio."Hasta el momento no se tiene el dato de ninguna persona que haya ingresado al espacio en resguardo, porque se encuentra en desuso, ni hasta el momento ninguna imagen donde nuevamente se pueda observar a Debanhi", reiteró.La fiscal Núñez subrayó que todavía no se tiene una conclusión sobre los hechos que llevaron al fallecimiento de la joven.Agregó que en Nuevo León se investigan 48 muertes violentas de mujeres ocurridas en la entidad a lo largo de 2022, de los cuales 34 se investigan como feminicidios y 14 más como homicidios.Debanhi murió por una contención craneal, recordó la fiscal especializada de Nuevo León.

