Bolsonaro propone una comitiva de presidentes para visitar a Putin

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, habría propuesto a las autoridades de Turquía organizar una comitiva de varios mandatarios... 02.05.2022, Sputnik Mundo

Según estas informaciones, en la reunión entre ambos Bolsonaro habría dicho que está listo para organizar una visita conjunta a Moscú con algunos líderes importantes del país si el presidente turco Erdogan también estuviera de acuerdo.Hasta el momento, Turquía es uno de los pocos países que está ejerciendo como puente de diálogo entre Rusia y Ucrania.Según la prensa brasileña, el papel del Gobierno de Brasil en esa eventual visita a Putin no sería exactamente de mediador, porque para ello Bolsonaro también debería hacer algún gesto hacia Ucrania o incluso visitar Kiev, y eso no fue propuesto.Sputnik solicitó una confirmación oficial de este posible viaje a Moscú al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, pero hasta el momento no recibió respuesta.

