https://mundo.sputniknews.com/20220502/8-aniversario-de-la-masacre-de-odesa-las-llamas-que-hicieron-arder-a-toda-ucrania-1124988972.html

8 aniversario de la masacre de Odesa: las llamas que hicieron arder a toda Ucrania

8 aniversario de la masacre de Odesa: las llamas que hicieron arder a toda Ucrania

Las llamas que hicieron arder a toda Ucrania. Las prendieron los neonazis sobre la Casa de los Sindicatos de Odesa, quemando vivas a 48 personas. Este... 02.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-02T12:00+0000

2022-05-02T12:00+0000

2022-05-02T12:00+0000

qué pasa

ucrania

odesa

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1124988859_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_4a8a751ce255a8373053e87bf2557c57.jpg

8 aniversario de la masacre de Odesa: las llamas que hicieron arder a toda Ucrania 8 aniversario de la masacre de Odesa: las llamas que hicieron arder a toda Ucrania

Una vez impuesto un Gobierno títere en Kiev –donde la llamada 'revolución de la dignidad' fue protagonizada abiertamente por figuras como la entonces responsable para Europa del Departamento de Estado de EEUU, Victoria Nuland, quien, entre otras 'actividades', repartía bollos y galletas entre unos manifestantes que agredían ferozmente a las fuerzas del orden–, las autoridades golpistas procedieron inmediatamente a la 'limpieza' contra todo aquello considerado "prorruso".Fue en el marco de esta campaña que se trasladó un potente grupo de los llamados 'ultranacionalistas' ucranianos, es decir, los neonazis, a la ciudad de Odesa, donde había un gran rechazo al golpe de Estado y a la orientación antirrusa de quienes tomaron por fuerza el poder. Su despliegue se desembocó en enfrentamientos callejeros, donde parte de los adversarios de estos 'huéspedes' no invitados se vieron obligados a refugiarse en la Casa de los Sindicatos.Una decisión que significó una pena de muerte para muchos de ellos. Y es que los agresores les encerraron en el edificio y lo incendiaron, quemando vivas a 48 personas, e hiriendo a un centenar más. Quienes trataron salvarse saltando de las ventanas fueron asesinados a tiros. Una de las imágenes más impactantes de esta atrocidad es la de una embarazada que se asfixió por el humo.Estos impactantes detalles no aparecían en las 'noticias' de la prensa dominante. Por ejemplo, la agencia EFE decía en un reportaje de 2019 dedicado a una protesta en Moscú frente a la impunidad de los responsables de la masacre de Odesa que la Casa de los Sindicatos "se incendió" por causas "desconocidas". Por otro lado, sí que reconocía el protagonismo de los radicales ucranianos en aquellos sucesos, una cobertura inimaginable ahora, tratándose de un tema totalmente censurado en los medios occidentales, dado que romper su narrativa de lo 'democrático', 'reconciliador' y 'pacifista' que es el régimen de Kiev. Recientemente, la propia agencia EFE, siguiendo esta nueva estrategia comunicacional, se refirió a los soldados ucranianos como "niños y niñas" acosados por Rusia.Los asesinos neonazis nunca fueron castigados, donde la indiferencia de la llamada 'comunidad internacional' se interpretó correctamente por el régimen ucraniano como luz verde para la limpieza étnica en el país.Un hecho que lo dice todo: una serie de restaurantes de Kiev ofrecen a sus clientes platos como 'Casa de los Sindicatos' –así llaman 'humorísticamente' al guiso de carne–, o 'separatista frito', al tiempo que en una de las veladas glamorosas sus huéspedes 'disfrutaron' de una tarta en forma de un bebé, en clara alusión a los niños asesinados en Donbás por los 'heroicos defensores' de Ucrania.A propósito de Donbás. Fue la masacre de Odesa la gota que colmó el vaso para la población de esta parte de en aquel entonces territorio ucraniano. De hecho, las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk proclamaron su independencia el 12 de mayo de 2014, es decir, díez días después de lo ocurrido. La llamada 'operación antiterrista' inspiró a uno de sus 'veteranos', el neonazi ucraniano Alexandr Gramarchuk, para organizar la producción de conservas alimenticias bautizadas como 'separatista de Lugansk' o 'Regimiento Inmortal', burlándose de los caídos en la lucha contra el nazismo.Casi 8 años después, la independencia de las dos Repúblicas fue reconocida por Rusia, ante el fracaso de los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto en el Este de Ucrania. El mandatario Volodímir Zelenski, quien llegó al poder gracias también a los votos de Donbás –al haber prometido una solución pacífica–, manifestó abiertamente, al ocupar el sillón presidencial, que los mencionados acuerdos eran un papel mojado. Paso seguido, ordenó una nueva ofensiva a gran escala, donde la reanudación de atrocidades obligó a Rusia a intervenir en el conflicto.Una operación de paz calificada hipócritamente como "invasión" por países como Alemania, uno de los garantes de los acuerdos de Minsk, que en la práctica no movió ni un dedo para obligar a Kiev a respetar lo firmado. La presidenta de la Comisión de Defensa, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, acaba de acusar a Rusia de haber estado instigando la guerra en el Este de Ucrania, en una sesión parlamentaria donde se aprobó la entrega de armas, incluidas armas pesadas, al régimen de Zelenski.

ucrania

odesa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, odesa, rusia, аудио