1 de mayo en Chile marcado por la violencia de "mafias en tierra de nadie"

La Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras presentará una querella por las agresiones que dejaron tres heridos de bala en la marcha del 1 de mayo. En otro orden, se cumplieron 40 años del hundimiento del crucero Belgrano en la Guerra de Malvinas. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Dos de las víctimas durante una marcha del 1 de mayo en Santiago fueron dadas de alta mientras que la periodista Francisca Sandoval, del canal comunitario Señal 3 La Victoria, permanece en estado grave tras ser baleada en su rostro.El presidente Gabriel Boric declaró que "todos los recursos están a disposición para investigar lo ocurrido, para no solo detener a los culpables sino para que haya Justicia”.La acción judicial se presentará esta semana, según confirmó por su parte a En Órbita Andrés Troncoso, dirigente de la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras de Chile.La movilización comenzó en el centro de la capital y se trasladó hacia la Universidad de Santiago, a pocas cuadras del edificio presidencial.Carabineros reprimió la marcha, a la vez que vendedores ambulantes de la zona aprovecharon la acción de los efectivos para también atacar a los manifestantes, indicó el entrevistado.El entrevistado denunció que "un grupo de vendedores ambulantes estaba en una posición extraña" hacia los manifestantes. Y no se veía la presencia de Carabineros como en años anteriores (...) casi no hubo detenidos, fue como si se dejara libre la calle para que esta gente disparara"."La zona está tomada por vendedores ambulantes y mafias que entregan mercaderías a migrantes. Vemos que ellos tratan de resguardar ese espacio para ellos. Es un sector que se reparte en dos alcaldías, Estación Central y Santiago, pero hoy es un terreno de nadie", indicó Troncoso.El entrevistado puntualizó que esta no es la primera vez que en esa zona se registran agresiones contra manifestantes. El episodio anterior, de características similares, fue en una movilización de estudiantes de Secundaria realizada en marzo.Por su parte, la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, presente en la marcha, catalogó la situación como "dramática"."Uno veía la represión policial y se empezaban a escuchar los gritos de las personas gritando 'están disparando'. Se aclaró que eran disparos de estas mafias vinculadas al comercio ambulante", relató la periodista.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— testimonios sobre el hundimiento del crucero ARA General Belgrano por parte del Reino Unido hace 40 años que dejó 323 soldados muertos el 2 de mayo de 1982 durante la Guerra de las Malvinas.Y además, la denuncia del canciller ruso, Serguéi Lavrov, de que Occidente le "robó" a su país más de 300.000 millones de dólares por las sanciones por el conflicto en Ucrania.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

