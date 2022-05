https://mundo.sputniknews.com/20220501/rusia-cataloga-de-atentado-el-colapso-de-un-puente-ferroviario-en-la-region-de-kursk--fotos-1125023234.html

Rusia cataloga de atentado el colapso de un puente ferroviario en la región de Kursk | Fotos

Rusia cataloga de atentado el colapso de un puente ferroviario en la región de Kursk | Fotos

MOSCÚ (Sputnik) — El Comité de Investigación de Rusia abrió un caso penal en virtud del artículo "ataque terrorista" después del colapso de un puente... 01.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-01T18:45+0000

2022-05-01T18:45+0000

2022-05-01T18:45+0000

rusia

colapso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1125023205_0:150:1280:870_1920x0_80_0_0_224e75d76bfcb9adf987ea4228102a2c.jpg

Horas antes el gobernador de Kursk, Román Starovóit, informó que en el kilómetro 67 de la línea de ferrocarril Sudzha-Sosnovi Bor tuvo lugar un colapso parcial de las estructuras de un puente.Esa vía ferroviaria era utilizada por los trenes de carga. Por suerte, no hubo heridos, y, según el funcionario, actualmente no existe ningún peligro para la vida y la salud de los ciudadanos.Rusia anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

https://mundo.sputniknews.com/20220501/rusia-destruye-un-lote-de-armas-extranjeras-en-el-sur-de-ucrania-1125019498.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, colapso