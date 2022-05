https://mundo.sputniknews.com/20220501/kiev-persigue-sacar-a-nacionalistas-de-azovstal-por-presencia-de-mercenarios-occidentales-1125023412.html

Kiev persigue sacar a nacionalistas de Azovstal por presencia de mercenarios occidentales

MOSCÚ (Sputnik) — El deseo histérico de Kiev de retirar a sus militantes de la planta Azovstal de Mariúpol al territorio controlado por Ucrania se debe al... 01.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-01T19:41+0000

2022-05-01T19:41+0000

2022-05-01T20:04+0000

internacional

ucrania

nacionalismo

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

mercenarios

día de la victoria

guerra nuclear

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1123689037_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_7cbe355e3598d85c6a72f1b68e839141.jpg

"El deseo persistente e incluso histérico de [Volodímir] Zelenski, su equipo y sus patrocinadores occidentales de sacar a todas esas personas y enviarlas al territorio de Ucrania se explica por el hecho de que muchos personajes confirmarían la presencia de mercenarios, o tal vez oficiales activos de los ejércitos occidentales del lado de los radicales ucranianos", dijo Lavrov en una entrevista con la emisora italiana Mediaset.Horas antes el Ministerio de Defensa de Rusia informó que, gracias a la iniciativa del presidente de Rusia, Vladímir Putin, del territorio de la planta Azovstal en Mariúpol fue posible rescatar a 80 civiles de mantenían en cautiverio los nacionalistas ucranianos, entre ellos a mujeres y niños.El representante del Ministerio aclaró que las unidades de las Fuerzas Armadas rusas y las milicias de la República Popular de Donetsk abrieron un corredor humanitario para la evacuación segura de los civiles y proporcionaron un "régimen de silencio".Una de las empleadas de Azovstal, Natalia Usmánova, que fue evacuada de la planta este domingo, afirmó que allí supuestamente se encuentra un mercenario con grados de general.Los civiles evacuados por el personal militar ruso de Azovstal que deseaban viajar a las áreas controladas por el régimen de Kiev, fueron entregados a representantes de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja.Asimismo, Lavrov enfatizó que en Ucrania no hay ningún representante del grupo militar privado Wagner, que no tiene relación alguna con las autoridades rusas, pero, en cambio, hay un gran número de mercenarios de países occidentales que luchan del lado del Ejército ucraniano.En opinión del jefe de la diplomacia rusa, las conversaciones sobre la presencia de Wagner en Ucrania se deben precisamente al deseo de desviar la atención de lo que están haciendo los "'colegas' occidentales".El pasado 28 de abril la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, afirmó que en Ucrania, desde el inicio de la operación militar especial rusa, se encuentran unos 7.000 mercenarios de más de 60 países.La Unión Europea (UE) incluyó el 21 de abril al ruso Evgueni Prigozhin en su lista de sanciones por la situación en Ucrania.Prigozhin se supone que mantiene vínculos estrechos con el presidente ruso, Vladímir Putin, y con el Ministerio de Defensa de Rusia, así como, en opinión de la UE, "es el fundador y jefe no oficial de Wagner, una entidad militar no constituida en sociedad establecida en Rusia".Amenaza de una posible guerra nuclearRusia nunca dejó a un lado los esfuerzos encaminados a impedir una guerra nuclear, declaró Lavrov.Según el canciller, fue Rusia quien en los últimos años sugirió insistentemente a los estadounidenses que repitieran lo que hicieron en 1987 Mijaíl Gorbachov y Ronald Reagan: coordinar una declaración y confirmar que en una guerra nuclear no puede haber ganadores, por lo cual la misma nunca debe desencadenarse.Lavrov hizo hincapié en que fue gracias a la iniciativa de Moscú que en junio 2021, en Ginebra, durante la reunión de los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Joe Biden, se aprobó una declaración sobre el carácter inadmisible de una guerra nuclear.Según el jefe de la diplomacia rusa, la propuesta del presidente Putin de convocar una cumbre de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU representa un nuevo intento de lograr el objetivo de impedir un conflicto atómico.La iniciativa, según Lavrov, fue apoyada por los colegas chinos, de Francia, pero Estados Unidos y el Reino Unido siguen frenando ese importante evento.Fecha final de la operación militar especial en UcraniaLavrov aseguró que el Ejército ruso no ajustará artificialmente sus acciones durante la operación especial en Ucrania con motivo de alguna fecha especial, incluido el Día de la Victoria.En opinión de Lavrov, Rusia celebrará de manera solemne el 9 de Mayo, como siempre lo hace."Recordaremos a aquellos que cayeron por la liberación de Rusia y otras repúblicas de la antigua URSS, por la liberación de Europa de la plaga nazi", subrayó el titular.Según el jefe de la diplomacia rusa, los plazos de la operación en Ucrania dependen, ante todo, "de la necesidad de minimizar cualquier riesgo para la población civil y el personal militar ruso".El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

ucrania

2022

ucrania, nacionalismo, rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, mercenarios, día de la victoria, guerra nuclear