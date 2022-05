El presidente de México celebra Día del Trabajo en obras de planta petrolera de Dos Bocas

https://mundo.sputniknews.com/20220501/el-presidente-de-mexico-celebra-dia-del-trabajo-en-obras-de-planta-petrolera-de-dos-bocas-1125024192.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conmemoró el Día Internacional del Trabajo en un acto con cientos de

El jefe de Estado recordó a los Mártires de Chicago (EEUU) que luchaban por jornadas de ocho horas diarias de trabajo, y dijo que el modelo de desarrollo que impulsa su administración combina a los sectores público, privado y social.¿Dónde de está la clave y cuál es la fórmula?, se preguntó en su discurso: "Si no hay corrupción y si no hay lujos en el Gobierno, hay ahorros, se liberan fondos para el desarrollo: es la fórmula que estamos aplicando, y a pesar de la pandemia y ahora de la guerra de Rusia con Ucrania, y del descontrol que hay en la economía mundial, México va adelante y va a salir adelante".Nueva refinería de crudoLa llamada refinería Olmeca de Dos Bocas será inaugurada el 2 de julio próximo, cuando se cumplen cuatro años del triunfo electoral del gobernante.La secretaria de Energía, Rocío Nahle, prometió que la obra para procesar unos 360.000 barriles diarios de crudo se echará a andar en dos meses.El gobernante recordó que la séptima refinería se construye a 40 años de la construcción de una refinería en Veracruz, en las costas del Golfo de México.López Obrador recordó también los orígenes de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.El mandatario dijo que la planta necesitará un millar de operadores.En ese pasaje, prometió a los 35.000 trabajadores que construyeron la refinería que, en el futuro, tendrán trabajo en la construcción de los ferrocarriles del turístico Tren Maya en la península de Yucatán y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.Al acto al que asistieron los titulares de Gobernación, Adán Augusto López, y de Energía, Rocío Nhale, ante quienes el gobernante afirmó que él no se reelegirá en 2024.Señaló que en su Gobierno hay varios funcionarios que podrían ser candidatos presidenciales."Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando, sí vamos a seguir ganando los juegos por paliza", exclamó al cerrar su discurso.Los otros dos aspirantes a la candidatura presidencial en las filas del oficialismo son el canciller Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum.

