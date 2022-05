https://mundo.sputniknews.com/20220501/cientos-de-miles-de-cubanos-desfilan-en-la-habana-por-el-dia-de-los-trabajadores-1125022748.html

Cientos de miles de cubanos desfilan en La Habana por el Día de los Trabajadores

Cientos de miles de cubanos desfilan en La Habana por el Día de los Trabajadores

LA HABANA (Sputnik) — Un multitudinario y colorido desfile que concentró a varios cientos de miles de cubanos en la Plaza de la Revolución, en La Habana... 01.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-01T17:20+0000

2022-05-01T17:20+0000

2022-05-01T17:20+0000

américa latina

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1125022702_82:281:3223:2048_1920x0_80_0_0_ad19aaf4b6f2164a6c2362cccfc8b71d.jpg

Después de dos años de suspensiones de estas tradicionales marchas obreras, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, la Plaza de la Revolución habanera y otras plazas en las principales ciudades del país, se convirtieron en escenario de concentración de los diferentes sindicatos asociados a la CTC, donde reafirmaron su apoyo al Gobierno.El desfile en la capital de la isla fue encabezado por varias decenas de miles de médicos y profesionales de la salud, junto a científicos y trabajadores de centros de investigaciones científicas, seguidos por trabajadores de diferentes ramas de la producción, los servicios y la defensa.En la tribuna, estaban presentes el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, junto al expresidente Raúl Castro, y otros dirigentes del Gobierno y el Estado, junto a líderes sindicales y personalidades internacionales y el cuerpo diplomático acreditado en Cuba, invitadas al festejo.También participaron más de 1.000 invitados internacionales procedentes de 60 países, y representantes de 219 organizaciones y asociaciones, según los organizadores."Yo traigo a este desfile a mis nietos, para que vean la fuerza que tiene un pueblo cuando se une y no se rinde. A mis 82 años no se me borra de la memoria los recuerdos de mi padre, jornalero en el campo, líder sindical de los campesinos, que soportó golpes y humillaciones de la Guardia Rural y de los terratenientes antes de la Revolución, por defender sus derechos y el de sus compañeros de trabajo", agregó Herrera.

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba